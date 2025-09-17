Владимир Путин
Регион
17 сентября, 08:30

Египет предложил России расширить географию туризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider

Египет заинтересован в увеличении потока российских туристов и предложил открыть новые авиационные направления в ранее недоступные для прямых рейсов аэропорты. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

«15% доходов туристической отрасли Египта — это доходы от российских туристов. Египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции», — отметил Оверчук по итогам переговоров с премьер-министром и главой МИД Египта.

Предложение включает возобновление полётов в курортные зоны, ранее закрытые для России после авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году. Минэкономразвития РФ совместно с египетской стороной проработает вопросы безопасности и логистики. Успех переговоров может восстановить довоенные объёмы турпотока (до 3 млн россиян в год) и укрепить экономические связи.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 сентября российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет для обсуждения вопросов развития двустороннего экономического сотрудничества. Основное внимание на переговорах было уделено вопросу организации российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала.

Мария Любицкая
