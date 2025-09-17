Россия арендовала у Египта участок под промзону почти на полвека

Россия на 49 лет арендовала у Египта участок, на котором будет реализована промышленная зона. По словам замглавы Минпромторга Романа Чекушова, режим налогообложения и таможенных пошлин для российских компаний, участвующих в Российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте, является уникальным и закреплён в межправительственном соглашении, которое не подлежит изменению в течение 49 лет.

«В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение», — заявил Чекушов журналистам.

Участники бизнес-миссии высоко оценили инфраструктурную обеспеченность и удобные подъездные пути, включая автомагистраль Суэц-Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути. Сейчас проект переходит в активную практическую фазу реализации.

«Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплён в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет», — заявил Чекушов.

Основной целью проекта станет создание промышленной инфраструктуры для российских компаний, ориентированных на экспорт, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Египтом, а также обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих торговые соглашения с Египтом.