14 сентября, 17:21

Российская делегация во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Египет

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / AlexAnton

Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет для проведения переговоров по развитию двустороннего экономического сотрудничества.

«Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ», — заявил Алексей Оверчук.

Вице-премьер отметил, что центральной темой переговоров станет создание Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала. В рамках визита запланирована презентация возможностей будущей промышленной зоны для российских компаний, переговоры с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати, а также российско-египетская конференция по сотрудничеству в Федерации египетской промышленности.

Делегация также проведёт встречи с министрами промышленности и инвестиций Египта для обсуждения конкретных проектов в рамках реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Ранее Life.ru писал, что в ходе торжественного приёма в Кремле по случаю Дня Победы президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к Владимиру Путину с пожеланием «всегда праздновать победу». Краткий обмен репликами произошёл в момент, когда российский лидер провожал иностранных гостей после официальных мероприятий.

