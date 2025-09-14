Российская делегация во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Египет

Российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет для проведения переговоров по развитию двустороннего экономического сотрудничества.

«Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ», — заявил Алексей Оверчук.

Вице-премьер отметил, что центральной темой переговоров станет создание Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала. В рамках визита запланирована презентация возможностей будущей промышленной зоны для российских компаний, переговоры с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати, а также российско-египетская конференция по сотрудничеству в Федерации египетской промышленности.

Делегация также проведёт встречи с министрами промышленности и инвестиций Египта для обсуждения конкретных проектов в рамках реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.