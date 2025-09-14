Единый день голосования
14 сентября, 13:07

Ещё одна европейская страна вызвалась провести переговоры России и Украины

Глава МИД Австрии заявила о готовности принять новые переговоры РФ и Украиной

Глава МИД Австрии Беата Майнл-Райзингер. Обложка © Wikipedia / Bundesministerium

Глава МИД Австрии Беата Майнл-Райзингер. Обложка © Wikipedia / Bundesministerium

Австрия готова предоставить площадку для новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава МИД страны Беата Майнл-Райзингер.

По её словам, Вена стремится усилить свою роль в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, оставаясь при этом нейтральной.

«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — подчеркнула Майнл-Райзингер.

Украина уже месяц не отвечает на предложение России по переговорам в Стамбуле
Украина уже месяц не отвечает на предложение России по переговорам в Стамбуле

Ранее сообщалось о приостановке переговорного процесса между Москвой и Киевом из-за существенных разногласий по ключевым вопросам. Несмотря на три раунда переговоров в 2025 году, РФ и Украине не удалось сблизить позиции по ряду проблем.

