Ещё одна европейская страна вызвалась провести переговоры России и Украины

Австрия готова предоставить площадку для новых мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава МИД страны Беата Майнл-Райзингер.

По её словам, Вена стремится усилить свою роль в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, оставаясь при этом нейтральной.

«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — подчеркнула Майнл-Райзингер.