4 сентября, 09:59

В Европе констатировали дипломатический тупик по Украине

Bloomberg: Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта исчерпали себя, а переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически заблокирован из-за непреодолимых разногласий по ключевым вопросам. Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Несмотря на три раунда переговоров в 2025 году, как пишет издание, РФ и Украина не смогли сблизить позиции по таким вопросам, как статус новых территорий, гарантии безопасности и условия прекращения огня.

Напомним, сегодня, 4 сентября лидеры ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине в Париже. По завершении переговоров они намерены созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Встречи проходят по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
