В Европе констатировали дипломатический тупик по Украине
Bloomberg: Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик
Дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта исчерпали себя, а переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически заблокирован из-за непреодолимых разногласий по ключевым вопросам. Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
Несмотря на три раунда переговоров в 2025 году, как пишет издание, РФ и Украина не смогли сблизить позиции по таким вопросам, как статус новых территорий, гарантии безопасности и условия прекращения огня.
Напомним, сегодня, 4 сентября лидеры ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине в Париже. По завершении переговоров они намерены созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Встречи проходят по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона.