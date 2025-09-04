В Европе констатировали дипломатический тупик по Украине

Дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта исчерпали себя, а переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически заблокирован из-за непреодолимых разногласий по ключевым вопросам. Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Несмотря на три раунда переговоров в 2025 году, как пишет издание, РФ и Украина не смогли сблизить позиции по таким вопросам, как статус новых территорий, гарантии безопасности и условия прекращения огня.