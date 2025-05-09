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9 мая, 17:58

Президент Египта оставил Путину «победное» пожелание

Президент Египта ас-Сиси пожелал Путину «всегда отмечать победу»

Обложка © Shutterstock /FOTODOM/ Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock /FOTODOM/ Free Wind 2014

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал Владимиру Путину и впредь отмечать победы. Краткий обмен репликами состоялся в Кремле после торжественного приёма по случаю Дня Победы, когда российский лидер провожал иностранных гостей.

«Желаю вам всегда праздновать победу, господин президент», — сказал ас-Сиси.

«Большое спасибо за тёплое пожелание», — ответил Путин.

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Life.ru уже сообщал, что 9 мая 2025 года Москва привлекла внимание всего мира — на Парад Победы, посвящённый 80-летию окончания Великой Отечественной войны, прибыли лидеры и представители 29 государств. Это стало самым масштабным международным участием за последние годы, несмотря на сохраняющееся напряжение в отношениях между Россией и странами Запада.

Марина Фещенко
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