Президент Египта оставил Путину «победное» пожелание

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал Владимиру Путину и впредь отмечать победы. Краткий обмен репликами состоялся в Кремле после торжественного приёма по случаю Дня Победы, когда российский лидер провожал иностранных гостей.

Life.ru уже сообщал, что 9 мая 2025 года Москва привлекла внимание всего мира — на Парад Победы, посвящённый 80-летию окончания Великой Отечественной войны, прибыли лидеры и представители 29 государств. Это стало самым масштабным международным участием за последние годы, несмотря на сохраняющееся напряжение в отношениях между Россией и странами Запада.