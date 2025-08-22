Мессенджер MAX
22 августа, 12:43

У пирамид Саккары в Египте появился российский флаг

Молодёжь из Египта растянула российский флаг у пирамид Саккары

Обложка © Telegram / Русский Дом в Каире

В честь Дня флага России молодые жители Египта растянули большой российский триколор на фоне монументальных пирамид Саккары. О мероприятии рассказали в представительстве Россотрудничества в Египте.

«У ступенчатой пирамиды Джосера, ребята растянули российский флаг и поздравили всех со знаменательным праздником — Днём Государственного флага Российской Федерации», — говорится в посте Русского дома в Каире.

Кадры с акции в честь Дня российского триколора в Египте. Видео © Telegram / Русский Дом в Каире

Также в рамках организованного мероприятия участники раздавали ленточки с изображением российского флага и надписями о единстве страны.

Инициатором флешмоба выступил Каирский Русский дом, чьи активисты из Молодёжного клуба совершили поездку в Саккару — местонахождение древнего некрополя Мемфиса, который некогда являлся столицей Древнего царства.

Ранее Life.ru писал, что флешмоб в честь Дня государственного флага провели на Сахалине. Местные жители развернули триколор страны в наиболее значимых локациях региона.

