У пирамид Саккары в Египте появился российский флаг

В честь Дня флага России молодые жители Египта растянули большой российский триколор на фоне монументальных пирамид Саккары. О мероприятии рассказали в представительстве Россотрудничества в Египте.

«У ступенчатой пирамиды Джосера, ребята растянули российский флаг и поздравили всех со знаменательным праздником — Днём Государственного флага Российской Федерации», — говорится в посте Русского дома в Каире.

Кадры с акции в честь Дня российского триколора в Египте. Видео © Telegram / Русский Дом в Каире

Также в рамках организованного мероприятия участники раздавали ленточки с изображением российского флага и надписями о единстве страны.

Инициатором флешмоба выступил Каирский Русский дом, чьи активисты из Молодёжного клуба совершили поездку в Саккару — местонахождение древнего некрополя Мемфиса, который некогда являлся столицей Древнего царства.