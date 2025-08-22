Cyberia Nova представила проект Смутное время: Казачий Круг и игру Земский Собор

21 августа российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») провела мероприятие в честь Дня флага России, где состоялось закрытое бета-тестирование своей новой игры «Земский Собор» (релиз назначен на 4 ноября — День народного единства). Кроме того, был презентован интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг», который уже сейчас доступен для бесплатного скачивания на странице проекта в VK Play и на официальном сайте разработчика.

«В новом образовательном проекте мы рассказываем о важной составляющей нашей исторической идентичности. Именно казачество стало опорой империи в период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития. Казачья культура невероятно многогранна, у казаков есть свой кодекс чести и традиции», — рассказал креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Скриншот из игры. Фото предоставлено Cyberia Nova

Интерактивный образовательный модуль погружает пользователей в исторический контекст через динамичные диалоги и интерактивные элементы, что способствует лучшему усвоению материала и формированию исторических и культурных ценностей. Главным лектором в модуле выступает казак Кирша — центральный персонаж игры «Земский Собор», а действие разворачивается в тех же локациях, что и сама игра. Проект реализован при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) и Всероссийского казачьего общества.

В закрытом бета-тестировании приняли участие более 100 блогеров, журналистов и экспертов индустрии. Команда Cyberia Nova представила ключевые механики и элементы игры, а участники протестировали демоверсию и предоставили обратную связь. В ближайшее время демоверсия «Земского Собора» станет доступна для всех желающих.

Скриншот из игры. Фото предоставлено Cyberia Nova

«В новом проекте — улучшенная динамика боя и ряд механик, которых ранее не было. Сразу видно, что команда очень внимательно изучила фидбэк игроков. Приятно удивляет, что те самые «боли» и пожелания, которые все мы, включая нас как платформу, собирали по «Смуте» и первым анонсам «Земского Собора», не просто учли, а творчески переосмыслили и сделали ещё круче. Чувствуется, что диалог с комьюнити прошёл не зря, и это шаг вперёд», — отметил руководитель VK Play Александр Михеев.

Своим мнением о новой версии игры поделился и стример Денис WELOVEGAMES, который отметил, что новый интерфейс значительно улучшил качество продукта и сделал его более привлекательным для всех представителей индустрии.

«Система боя стала разнообразнее. Теперь можно не только махать саблей, но и использовать парирование, уклонения, метательные ножи, огнестрел. Есть комбинации с сильными ударами. Это шаг вперёд. В целом впечатления положительные. На фоне прошлой игры заметен прогресс: больше динамики, кат-сцен и кинематографичности. Это скорее короткое приключение в стиле «сел с геймпадом, расслабился, посмотрел кино и поиграл» — и для Cyberia Nova это правильное направление», — отметил стример.