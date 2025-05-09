«Смута» поздравила игроков с Днём Победы и провела исторические параллели
Разработчики «Смуты» отметили День Победы и вспомнили предков
День Победы. Фото © Life.ru
Разработчики российской игры «Смута» поздравили игроков с Днём Победы, проведя параллели между событиями Великой Отечественной войны и другими историческими периодами борьбы за независимость России. В своём сообщении команда «Смуты» подчеркнула важность этой даты, символизирующей окончание разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Фото © Telegram / СМУТА — игра
Разработчики напомнили, что это не первый случай, когда иноземные армии вторгались на российскую землю, упомянув «нашествие двунадесяти языков» во главе с Наполеоном, а также изгнание польских интервентов Народным ополчением задолго до этого.
«Мы — наследники великой славы. Помним и чтим наших предков! Чтим павших и помним, что пали они не зря, ради Победы!» — говорится в сообщении. Разработчики «Смуты» подчеркнули, что память о героизме предков является важной частью культурного наследия, вдохновляющей на создание новых игр и проектов.
Сегодня в Москве прошёл Парад Победы, в котором приняли участие более 11 тысяч человек. На мероприятии были замечены многие известные личности. Одним из тех, кто запомнился россиянам, стал юный патриот Гриша. Он растрогал тысячи человек, отдав честь парадным расчётам на Красной площади.