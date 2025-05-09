«Смута» поздравила игроков с Днём Победы и провела исторические параллели

Разработчики российской игры «Смута» поздравили игроков с Днём Победы, проведя параллели между событиями Великой Отечественной войны и другими историческими периодами борьбы за независимость России. В своём сообщении команда «Смуты» подчеркнула важность этой даты, символизирующей окончание разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Фото © Telegram / СМУТА — игра

Разработчики напомнили, что это не первый случай, когда иноземные армии вторгались на российскую землю, упомянув «нашествие двунадесяти языков» во главе с Наполеоном, а также изгнание польских интервентов Народным ополчением задолго до этого.

«Мы — наследники великой славы. Помним и чтим наших предков! Чтим павших и помним, что пали они не зря, ради Победы!» — говорится в сообщении. Разработчики «Смуты» подчеркнули, что память о героизме предков является важной частью культурного наследия, вдохновляющей на создание новых игр и проектов.