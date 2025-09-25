8 самых шикарных звёздных свадеб 2025: сказочные невесты, красивые платья и миллионные траты

Этот год стал настоящим звёздным свадебным бумом для российского шоу-бизнеса. Мы наблюдали за церемониями, которые превратились в целые спектакли с многомиллионными бюджетами, дизайнерскими платьями и гостевыми составами, которым позавидуют любые премии. От камерных торжеств до масштабных праздников на несколько дней — каждая пара нашла свой способ сказать друг другу «да» так, чтобы об этом говорила вся страна.

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов — любовь из Сети

Певица доказала, что серьёзные отношения могут начаться и в Интернете. Именно Виктория Дайнеко первой сделала шаг навстречу, написав Беркели в социальных сетях. А предложение руки и сердца он сделал прямо на футбольном матче «Локомотив» – «Динамо»: на экране стадиона появилось изображение пары с надписью «Выходи за меня», а в динамиках зазвучала песня самой Дайнеко. После официальной регистрации в Барвихинском ЗАГСе торжество продолжилось в концертном зале Barvikha Luxury Village. Виктория выбрала свадебное платье с корсетом российского бренда Edem, а Беркели — классический синий костюм. Простота и искренность — иногда именно это и нужно для настоящего счастья.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга — средиземноморская сказка в яхт-клубе

25 августа актриса и музыкант устроили свадьбу мечты в Московском императорском яхт-клубе, и это стало одним из самых ярких событий года. Секретность была железной — даже светская тусовка узнала о торжестве только в день «икс». Торжество играли прямо на берегу Москвы-реки. Белоснежные столы утопали в свежих фруктах и зелени, а по периметру расположились фудкорты, превратившие банкет в настоящий средиземноморский фестиваль. Кондитер подготовила десертную часть, достойную королевской свадьбы, а фотограф запечатлела каждый волшебный момент. Любопытная деталь: в тот же день бывший муж Агаты, Павел Прилучный, отмечал трёхлетие собственного брака с Зепюр Брутян — совпадение или знак судьбы?

Мари Краймбрери и Дава — скромно, но со вкусом

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян оформили отношения 16 марта во Дворце бракосочетания №1, выбрав камерную атмосферу с самыми близкими. Мари появилась в элегантном белом платье макси на одно плечо — лаконично и стильно, Дава — в классическом чёрном костюме. Никаких излишеств, только любовь и близкие люди. Вскоре после свадьбы пара объявила о пополнении в семье — двойное счастье в один год!

Ксения Бородина и Николай Сердюков — третья попытка с размахом

Для телеведущей Ксении Бородиной это уже третий брак, но клятвы звучали так, словно она впервые говорит «да» перед алтарём. После официальной регистрации в Барвихинском ЗАГСе 3 июня пара устроила праздник мечты на усадьбе Villa Michetti. Команда создала концепцию white party, где каждая деталь дышала элегантностью. Ксения выбрала платье с бесконечным шлейфом и невесомой фатой — образ настоящей принцессы. К алтарю её сопровождала подруга Ольга Орлова, а развлекали гостей звёзды первой величины: Zivert, Artik & Asti, Akmal' и Владимир Пресняков. Самым трогательным моментом стала речь жениха: «Это последняя свадьба в твоей жизни. Я клянусь, что буду только твоим до конца наших дней». Романтично и решительно — именно то, что нужно для нового начала.

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак — тихая роскошь после бури

После всех скандалов и переживаний прошлого года Настя выбрала путь максимальной приватности. Свадьба через полгода после росписи в Мурманске стала символом нового этапа в жизни блогера. Церемония прошла настолько тихо, что детали держались в строжайшем секрете. По слухам, торжество состоялось в Воронцовском дворце в Алупке — локация поистине царская. Образ невесты создавала Ксюша Смо, выбрав платье Ulyana Sergeenko, а завершила композицию сверкающая тиара ручной работы, украшенная более чем тысячей фианитов. «Сегодняшняя тихая свадьба стала примером новой искренности в шоу-бизнесе», — написала Настя, и эти слова стали манифестом того, как можно достойно пережить трудные времена и найти своё счастье.

Big Baby Tape и Анастасия Анисимова — хип-хоп встречает классику

Рэпер, привыкший к стритстайлу, удивил всех, появившись в классическом чёрном костюме на собственной свадьбе. Торжество в провели в середине августа в усадьбе Villa Michetti. Выездная церемония в пастельных тонах плавно переросла в настоящую музыкальную вечеринку с лайнапом мечты. Невеста Анастасия для официальной части выбрала кружевное платье, а для танцев переоделась в мини. Гости читали рэп под открытым небом: Feduk, Toxi$, Scally Milano, Dilara и другие звёзды новой школы превратили свадьбу в фестиваль. Финальным аккордом стал фейерверк под собственные треки Big Baby Tape — зрелищно и стильно, как и подобает современной звёздной паре.

Адель Вейгель и Миша Литвин — любовь как экстремальный спорт

Модель и экс-участница «Холостяка» с видеоблогером придумали концепцию LUVCHUTE — «любовь как прыжок без страховки». И снова церемония в усадьбе Villa Michetti! Адель подготовила два смелых образа: корсетное платье с вырезом-сердцем и фатой с надписью для церемонии, а затем комплект из жакета с микрошортами в стиле будуара XVIII века для вечеринки. Главной сенсацией вечера стал свадебный подарок жениха — красный Lamborghini Urus прямо из вишлиста невесты. Ведущими стали Дмитрий Нагиев и Константин Анисимов, а музыкальная программа превратила торжество в настоящий фестиваль: Icegergert, Гуф, L'One, HammAli & Navai, Макан. Это была свадьба-шоу в лучшем понимании этого слова.