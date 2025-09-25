8 самых шикарных звёздных свадеб 2025: сказочные невесты, красивые платья и миллионные траты
От миллионных бюджетов до камерных церемоний — Life.ru собрал самые яркие звёздные церемонии российского шоу-бизнеса 2025 года.
Свадьбы российских звёзд 2025 года: фото и подробности торжеств. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / benzogang_tape, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Этот год стал настоящим звёздным свадебным бумом для российского шоу-бизнеса. Мы наблюдали за церемониями, которые превратились в целые спектакли с многомиллионными бюджетами, дизайнерскими платьями и гостевыми составами, которым позавидуют любые премии. От камерных торжеств до масштабных праздников на несколько дней — каждая пара нашла свой способ сказать друг другу «да» так, чтобы об этом говорила вся страна.
Виктория Дайнеко и Беркели Овезов — любовь из Сети
Самые яркие звёздные свадьбы 2025: российские знаменитости и их торжества. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriadaineko
Певица доказала, что серьёзные отношения могут начаться и в Интернете. Именно Виктория Дайнеко первой сделала шаг навстречу, написав Беркели в социальных сетях. А предложение руки и сердца он сделал прямо на футбольном матче «Локомотив» – «Динамо»: на экране стадиона появилось изображение пары с надписью «Выходи за меня», а в динамиках зазвучала песня самой Дайнеко. После официальной регистрации в Барвихинском ЗАГСе торжество продолжилось в концертном зале Barvikha Luxury Village. Виктория выбрала свадебное платье с корсетом российского бренда Edem, а Беркели — классический синий костюм. Простота и искренность — иногда именно это и нужно для настоящего счастья.
Агата Муцениеце и Пётр Дранга — средиземноморская сказка в яхт-клубе
Знаменитые свадьбы 2025 года в России: платья, локации и бюджеты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagatalove
25 августа актриса и музыкант устроили свадьбу мечты в Московском императорском яхт-клубе, и это стало одним из самых ярких событий года. Секретность была железной — даже светская тусовка узнала о торжестве только в день «икс». Торжество играли прямо на берегу Москвы-реки. Белоснежные столы утопали в свежих фруктах и зелени, а по периметру расположились фудкорты, превратившие банкет в настоящий средиземноморский фестиваль. Кондитер подготовила десертную часть, достойную королевской свадьбы, а фотограф запечатлела каждый волшебный момент. Любопытная деталь: в тот же день бывший муж Агаты, Павел Прилучный, отмечал трёхлетие собственного брака с Зепюр Брутян — совпадение или знак судьбы?
Мари Краймбрери и Дава — скромно, но со вкусом
Российские звёзды, которые поженились в 2025 году: полный список. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян оформили отношения 16 марта во Дворце бракосочетания №1, выбрав камерную атмосферу с самыми близкими. Мари появилась в элегантном белом платье макси на одно плечо — лаконично и стильно, Дава — в классическом чёрном костюме. Никаких излишеств, только любовь и близкие люди. Вскоре после свадьбы пара объявила о пополнении в семье — двойное счастье в один год!
Ксения Бородина и Николай Сердюков — третья попытка с размахом
Свадебные образы знаменитостей 2025: платья и стиль российских звёзд. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Для телеведущей Ксении Бородиной это уже третий брак, но клятвы звучали так, словно она впервые говорит «да» перед алтарём. После официальной регистрации в Барвихинском ЗАГСе 3 июня пара устроила праздник мечты на усадьбе Villa Michetti. Команда создала концепцию white party, где каждая деталь дышала элегантностью. Ксения выбрала платье с бесконечным шлейфом и невесомой фатой — образ настоящей принцессы. К алтарю её сопровождала подруга Ольга Орлова, а развлекали гостей звёзды первой величины: Zivert, Artik & Asti, Akmal' и Владимир Пресняков. Самым трогательным моментом стала речь жениха: «Это последняя свадьба в твоей жизни. Я клянусь, что буду только твоим до конца наших дней». Романтично и решительно — именно то, что нужно для нового начала.
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак — тихая роскошь после бури
Звёздные пары России, которые сыграли свадьбу в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _agentgirl_
После всех скандалов и переживаний прошлого года Настя выбрала путь максимальной приватности. Свадьба через полгода после росписи в Мурманске стала символом нового этапа в жизни блогера. Церемония прошла настолько тихо, что детали держались в строжайшем секрете. По слухам, торжество состоялось в Воронцовском дворце в Алупке — локация поистине царская. Образ невесты создавала Ксюша Смо, выбрав платье Ulyana Sergeenko, а завершила композицию сверкающая тиара ручной работы, украшенная более чем тысячей фианитов. «Сегодняшняя тихая свадьба стала примером новой искренности в шоу-бизнесе», — написала Настя, и эти слова стали манифестом того, как можно достойно пережить трудные времена и найти своё счастье.
Big Baby Tape и Анастасия Анисимова — хип-хоп встречает классику
Самые дорогие свадьбы российских знаменитостей в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / benzogang_tape
Рэпер, привыкший к стритстайлу, удивил всех, появившись в классическом чёрном костюме на собственной свадьбе. Торжество в провели в середине августа в усадьбе Villa Michetti. Выездная церемония в пастельных тонах плавно переросла в настоящую музыкальную вечеринку с лайнапом мечты. Невеста Анастасия для официальной части выбрала кружевное платье, а для танцев переоделась в мини. Гости читали рэп под открытым небом: Feduk, Toxi$, Scally Milano, Dilara и другие звёзды новой школы превратили свадьбу в фестиваль. Финальным аккордом стал фейерверк под собственные треки Big Baby Tape — зрелищно и стильно, как и подобает современной звёздной паре.
Адель Вейгель и Миша Литвин — любовь как экстремальный спорт
Свадьбы шоу-бизнеса 2025: как женились российские звёзды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milhail_litvin
Модель и экс-участница «Холостяка» с видеоблогером придумали концепцию LUVCHUTE — «любовь как прыжок без страховки». И снова церемония в усадьбе Villa Michetti! Адель подготовила два смелых образа: корсетное платье с вырезом-сердцем и фатой с надписью для церемонии, а затем комплект из жакета с микрошортами в стиле будуара XVIII века для вечеринки. Главной сенсацией вечера стал свадебный подарок жениха — красный Lamborghini Urus прямо из вишлиста невесты. Ведущими стали Дмитрий Нагиев и Константин Анисимов, а музыкальная программа превратила торжество в настоящий фестиваль: Icegergert, Гуф, L'One, HammAli & Navai, Макан. Это была свадьба-шоу в лучшем понимании этого слова.
Российский шоу-бизнес в 2025 году показал всё многообразие подходов к главному дню в жизни. Кто-то выбрал роскошь и размах, кто-то — камерность и приватность, но все пары объединяет одно: желание создать семью и прожить этот особенный момент так, как хочется именно им. Конечно, свадьбы знаменитостей прошли не только в России — мировые звёзды тоже не отставали. Джефф Безос и Лорен Санчес устроили венецианскую сказку за десятки миллионов евро, Charli XCX и Джордж Дэниел выбрали двойную церемонию — в Лондоне и на Сицилии, а Деми Ловато с Джорданом Льютсом отпраздновали любовь в калифорнийском особняке. Что ж, всем молодожёнам желаем долгой и счастливой жизни вместе! Если вам интересна тема свадеб, крайне советуем вам прочитать материал Life.ru «Числовой код любви или развода: Чем особенна дата 25.09.2025 и можно ли в неё играть свадьбу».