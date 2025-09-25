Не только Дибровы. Топ-5 разводов знаменитостей с большой разницей в возрасте Оглавление 60 лет разницы: молодая жена сбежала от Ивана Краско, опасаясь стать матерью-одиночкой Замена по шаблону: как Гордон менял молодых жён, несмотря на детей и скандалы Испытание возрастом: почему Перминова и Лебедев расстались после 20 лет вместе, несмотря на детей Скандал вместо любви: как брак Грачевского с женой моложе на 37 лет превратился в войну на ТВ Бракоразводный детектив: госпитализация, угрозы и борьба за театр в браке Джигарханяна с разницей в 44 года 25 сентября стало известно, что суд официально расторг брак Дмитрия и Полины Дибровых. Life.ru рассказывает, какие ещё известные пары с большой разницей в возрасте не смогли построить крепкие отношения. 25 сентября, 10:35 Иван Краско и Наталья Шевель, Борис Грачевский и Анна Панасенко — кто ещё из знаменитостей развёлся из-за разницы в возрасте. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / catinrocket, © ТАСС / Руслан Шамуко, Юрий Самолыго

Развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной, которая моложе его на 30 лет, всколыхнул общество. Девушку подозревают в романе с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком, а его супруга устраивает настоящее шоу из-за случившегося. И пока все пристально следят за тем, как закончится этот грандиозный скандал, рассказываем о подобных историях.

60 лет разницы: молодая жена сбежала от Ивана Краско, опасаясь стать матерью-одиночкой

Брак Ивана Краско и Натальи Шевель наделал много шума. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В 2015 году 87-летний на тот момент актёр Иван Краско женился на студентке своего курса Наталье Шевель, которая оказалась на целых 60 лет младше его. Девушка спустя три года сбежала от артиста, так боялась забеременеть. Наталья страшно переживала, что останется матерью-одиночкой из-за возраста супруга. Шевель отказывалась даже вступать в интимную связь с ним. На этой почве у них возникали конфликты, которые в итоге привели к быстрому разводу.

Интересно, что это не первый брак Краско с молодой пассией. В 2001 году актёр связал себя узами брака с Натальей Вяль. Краско тогда был 71 год, а его избраннице — 24. В браке они состояли 10 лет и за это время успели обзавестись двумя сыновьями: Иваном и Фёдором.

Замена по шаблону: как Гордон менял молодых жён, несмотря на детей и скандалы

Александр Гордон развёлся со студенткой Нозанин — и снова женился на молодой девушке. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Телеведущий Александр Гордон пять раз был женат. Все его супруги оказывались моложе его. Отдельно отметим развод с Ниной Шипиловой. В 2011-м Гордон тайно сыграл свадьбу с 18-летней студенткой, а представил её публике только в марте следующего года. Разница в 30 лет их не пугала. Развелись они из-за измены. Стало известно, что у журналиста родилась внебрачная дочь Александра от коллеги из Краснодара Елены Пашковой, с которой он закрутил роман на Одесском кинофестивале.

Гордон быстро нашёл себе новую пассию с разницей в возрасте почти 30 лет. Ею оказалась студентка Нозанин Абдулвасиева. Девушка брала интервью у Александра во время съёмок сериала «Умник». Они сразу понравились друг другу и начали общаться. В 2014-м влюблённые сыграли свадьбу. Нозанин родила звезде двоих сыновей: Александра и Фёдора. Но наличие детей не спасло брак — в 2020 году они развелись.

Телеведущий на этом не остановился. И практически сразу после развода он обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе, разница в возрасте с которой составляет почти 40 лет.

Испытание возрастом: почему Перминова и Лебедев расстались после 20 лет вместе, несмотря на детей

Модель Лена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев расстались после 20 лет союза. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Модель Елена Перминова много лет состояла в гражданском браке с крупным предпринимателем Александром Лебедевым. Мужчина был старше её на 27 лет, но это не особо мешало им строить семью, хоть и неофициальную. Перминова родила любимому мужчине четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Александра, а также дочь Арину.

Сама модель не раз признавалась, что их разницу в возрасте осуждали даже самые близкие. Они с Лебедевым пережили несколько кризисов и в итоге приняли решение окончательно разойтись спустя 20 лет вместе. Елена и Александр сохранили дружеские отношения ради детей.

Сейчас 39-летняя Перминова нашла себе парня, который младше её на 10 лет. Она отдыхает и ездит по миру с манекенщиком Тарасом Романовым. Многие отметили, что в новых отношениях Елена изменила свой стиль и стала более откровенно одеваться.

Скандал вместо любви: как брак Грачевского с женой моложе на 37 лет превратился в войну на ТВ

Борис Грачевский обвинил свою молодую жену Анну в изменах. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В 2010 году отец «Ералаша» Борис Грачевский женился на своей избраннице Анне Панасенко, несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте. Девушка родила супругу дочь Василису. Казалось, что теперь их брак станет крепче, но произошло всё ровно наоборот.

В 2013-м пара публично начала выяснять отношения, ходя по разным ток-шоу. Грачевский обвинял молодую жену в изменах. Он был уверен, что Анна находилась с ним только ради денег. Пара всё же развелась, но с огромным скандалом.

Борис уже не думал вступать в брак, однако позже встретил начинающую актрису Екатерину Белоцерковскую (стоит ли уточнять, что она была на 35 лет моложе?). Девушка родила ему сына и находилась с ним рядом вплоть до его смерти.

Бракоразводный детектив: госпитализация, угрозы и борьба за театр в браке Джигарханяна с разницей в 44 года

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская разводились с громким скандалом. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Скандальным выдался брак актёра и режиссёра Армена Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист в 2016 году женился на сотруднице своего театра, которая была моложе его на 44 года. Брак сразу же начал трещать по швам и сопровождался бурными обсуждениями в СМИ. В их истории развода было всё: экстренная госпитализация, обвинения в преступлениях, споры о недвижимости и взаимные угрозы.

Вскоре Цымбалюк-Романовскую убрали из театра, а Джигарханян вернулся к бывшей жене, Татьяне Власовой. Она простила ему всё и была с ним до его ухода из жизни.

Построить отношения, где есть огромная разница в возрасте, сложно. У таких пар, как правило, различный жизненный опыт, взгляды на воспитание детей, карьеру и жизнь в целом. Но если любовь настоящая, она может справиться со всеми трудностями.

Авторы Кира Громова