25 сентября, 12:36

Рианна родила дочь и стала многодетной мамой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ badgalriri

Певица Рианна в третий раз стала мамой, артистка родила долгожданную девочку. Своей радостью звезда поделилась в соцсети, опубликовав трогательный снимок с малышкой на руках. Дочка появилась на свет 13 сентября, но только сейчас Рианна решилась рассказать новость поклонникам.

Рианна с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ badgalriri

«Рокки Айриш Мэйерс. 13 сентября 2025 года», — коротко подписала она фото. Девочку по семейной традиции назвали на букву Р, её имя также перекликается с именем отца — рэпера Асапа Рокки.

Напомним, Рианна встречается с американским рэпером A$AP Rocky с 2021 года. Пара уже воспитывает двоих сыновей. Свою третью беременность певица долго скрывала, но рассекретила положение внезапно и эффектно.

