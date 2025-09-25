Рианна родила дочь и стала многодетной мамой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ badgalriri
Певица Рианна в третий раз стала мамой, артистка родила долгожданную девочку. Своей радостью звезда поделилась в соцсети, опубликовав трогательный снимок с малышкой на руках. Дочка появилась на свет 13 сентября, но только сейчас Рианна решилась рассказать новость поклонникам.
Рианна с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ badgalriri
«Рокки Айриш Мэйерс. 13 сентября 2025 года», — коротко подписала она фото. Девочку по семейной традиции назвали на букву Р, её имя также перекликается с именем отца — рэпера Асапа Рокки.
Напомним, Рианна встречается с американским рэпером A$AP Rocky с 2021 года. Пара уже воспитывает двоих сыновей. Свою третью беременность певица долго скрывала, но рассекретила положение внезапно и эффектно.
