В США распутали клубок тайны с полом второго ребёнка Рианны
TMZ: У Рианны и A$AP Rocky родился второй сын
В начале августа на свет появился второй ребёнок певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky, и это не девочка, как сообщалось ранее. О появлении в семье ещё одного сына пишет TMZ, ссылаясь на близкие к паре источники.
По информации издания, роды прошли ещё 3 августа в Лос-Анджелесе и были тайными. Имя малыша пока не известно, но начинается оно на букву "Р".
Напомним, что Рианна и A$AP Rocky объявили об отношениях в 2021-м. Уже через год — 13 мая 2022-го — в семье случилось долгожданное пополнение: родился мальчик. Долгое время имя первенца держали в тайне, но относительно недавно всё же стало известно, что его зовут RZA Ательстон Майерс. Родители выбрали такое имя в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan.
X / Rihanna