В США распутали клубок тайны с полом второго ребёнка Рианны

В начале августа на свет появился второй ребёнок певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky, и это не девочка, как сообщалось ранее. О появлении в семье ещё одного сына пишет TMZ, ссылаясь на близкие к паре источники.

По информации издания, роды прошли ещё 3 августа в Лос-Анджелесе и были тайными. Имя малыша пока не известно, но начинается оно на букву "Р".