Регион

Уведомления отключены

20 июля, 17:46

"Кацап Rocky": Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков

Рэпера A$AP Rocky обвинили в поддержке СВО из-за кулона с буквой Z из танков

<p>Рианна и рэпер A$AP Rocky. Фото © Getty Images / Mike Coppola</p>

Рианна и рэпер A$AP Rocky. Фото © Getty Images / Mike Coppola

Американского рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) атаковали в соцсетях из-за кулона в виде буквы Z, выполненного из трёх танков. Снимок украшения он опубликовал на личной странице в Instagram*, под постом тут же появились украинцы и обвинили мужа Рианны в поддержке России.

Кулон в виде Z из танков, за который отменяют A$AP Rocky. Фото © Instagram (Запрещён в РФ) / asaprocky

Кулон в виде Z из танков, за который отменяют A$AP Rocky. Фото © Instagram (Запрещён в РФ) / asaprocky

"Что это за фигня с русской Z-цепочкой?", "Мы все герои сюрреализма Сорокина. Дальше окажется, что Lil Uzi Vert — это проект SHAMANа", "Стыдно за тебя, чувак", гласят комментарии взбешённых юзеров.

Музыканта окрестили "кацап Роки". Нашлись и те, кто обратился к Рианне и призвал повлиять на мужа. Некоторые, впрочем, заступились за певца, не увидев в кулоне какого-либо подтекста. Один из таких комментаторов заметил, "что только русскоязычные волнуются за цепь Z, а люди из других стран не видят проблемы. Может быть, это просто "Z". A$AP Rocky шквала критики не выдержал. Фото продержалось в ленте всего час, после чего рэпер его удалил.

Ирину Шейк застыдили за обложку журнала, и всё из-за "окровавленных рук" и буквы V

Ирину Шейк застыдили за обложку журнала, и всё из-за "окровавленных рук" и буквы V

А ранее на критику нарвался французский дом моды Louis Vuitton из-за проморолика к презентации новой женской коллекции, в котором проукраинские пользователи увидели флаги России, ДНР и букву V. Советник главы офиса Зеленского также обвинил всемирно известный бренд в поддержке России, нарвавшись на весьма грубый ответ. Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Рианна (певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров