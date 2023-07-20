"Кацап Rocky": Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков

Американского рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) атаковали в соцсетях из-за кулона в виде буквы Z, выполненного из трёх танков. Снимок украшения он опубликовал на личной странице в Instagram*, под постом тут же появились украинцы и обвинили мужа Рианны в поддержке России.

"Что это за фигня с русской Z-цепочкой?", "Мы все герои сюрреализма Сорокина. Дальше окажется, что Lil Uzi Vert — это проект SHAMANа", "Стыдно за тебя, чувак", — гласят комментарии взбешённых юзеров.

Музыканта окрестили "кацап Роки". Нашлись и те, кто обратился к Рианне и призвал повлиять на мужа. Некоторые, впрочем, заступились за певца, не увидев в кулоне какого-либо подтекста. Один из таких комментаторов заметил, "что только русскоязычные волнуются за цепь Z, а люди из других стран не видят проблемы. Может быть, это просто "Z". A$AP Rocky шквала критики не выдержал. Фото продержалось в ленте всего час, после чего рэпер его удалил.