"Кацап Rocky": Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков
Рэпера A$AP Rocky обвинили в поддержке СВО из-за кулона с буквой Z из танков
Рианна и рэпер A$AP Rocky. Фото © Getty Images / Mike Coppola
Американского рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) атаковали в соцсетях из-за кулона в виде буквы Z, выполненного из трёх танков. Снимок украшения он опубликовал на личной странице в Instagram*, под постом тут же появились украинцы и обвинили мужа Рианны в поддержке России.
Кулон в виде Z из танков, за который отменяют A$AP Rocky. Фото © Instagram (Запрещён в РФ) / asaprocky
"Что это за фигня с русской Z-цепочкой?", "Мы все герои сюрреализма Сорокина. Дальше окажется, что Lil Uzi Vert — это проект SHAMANа", "Стыдно за тебя, чувак", — гласят комментарии взбешённых юзеров.
Музыканта окрестили "кацап Роки". Нашлись и те, кто обратился к Рианне и призвал повлиять на мужа. Некоторые, впрочем, заступились за певца, не увидев в кулоне какого-либо подтекста. Один из таких комментаторов заметил, "что только русскоязычные волнуются за цепь Z, а люди из других стран не видят проблемы. Может быть, это просто "Z". A$AP Rocky шквала критики не выдержал. Фото продержалось в ленте всего час, после чего рэпер его удалил.
А ранее на критику нарвался французский дом моды Louis Vuitton из-за проморолика к презентации новой женской коллекции, в котором проукраинские пользователи увидели флаги России, ДНР и букву V. Советник главы офиса Зеленского также обвинил всемирно известный бренд в поддержке России, нарвавшись на весьма грубый ответ. Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.
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