У российского хоккеиста «Коламбуса» Проворова родился сын Иван

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов стал отцом. Американская супруга Проворова Мэдисон Лейт родила сына. Мальчика назвали в честь отца — Иваном. По словам супруги, малыш выглядел точно как отец, поэтому выбор имени был очевиден.

«Наш сын родился 30 августа. Он выглядел точно также, как его отец, так что было уместно, чтобы его тоже звали Иван! Добро пожаловать в мир, Ванечка, мы так тебя любим», – написала Мэдисон Лейт.

В подписи к фото Мэдисон добавила, что их пёс Дрейк не захотел фотографироваться с новорождённым членом семьи.

Иван Проворов родился 13 января 1997 года в Ярославле, и является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2019 году он стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории, подписав контракт с «Филадельфией Флайерс» на $6,75 миллиона в год. К гонорару добавили единовременный бонус в размере $12 миллионов. В июне 2023 года его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс» в сделке с «Лос-Анджелес Кингз». А в октябре 2024 года Проворов стал 13-м российским защитником, набравшим за карьеру в НХЛ 250 очков.