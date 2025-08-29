Асмус родила вторую дочку и дала ей необычное имя

Карина Асмус, родная сестра известной актрисы Кристины Асмус, снова стала мамой. В браке с Александром Супричевым 26 августа у неё родилась девочка, которую назвали Оливия. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Карина Асмус родила дочь. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karina____asmus

У Карины Асмус уже есть старшая дочь София, рождённая в браке с египетским спортсменом Ашрафом Саллахом, с которым она познакомилась во время отдыха. После развода с первым супругом Карина вышла замуж за Александра Супричева.

Карина известна не только как сестра знаменитости, но и своими достижениями в области спорта. Она является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. У неё три родные сестры — Кристина, Екатерина и Ольга.