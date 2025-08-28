«Взбунтовалась»: Оксана Самойлова рассказала, как справилась с переходным возрастом дочери

Блогерша Оксана Самойлова раскрыла подробности сложного периода в отношениях со старшей дочерью-подростком и рассказала о масштабной покупке для семейного бизнеса. Об этом она сообщила в интервью программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Самойлова рассказала, как справилась с переходным возрастом дочери. Видео © 5-tv.ru

Главной причиной конфликтов с 14-летней Ариелой стал естественный для её возраста протест против воли родителей. Ситуация обострилась, когда девочка кардинально изменила имидж, начала носить исключительно чёрную одежду и неожиданно сбрила брови.

«Это реально моя боль, то есть при этом я слышу её, да, то, что она говорит: «Я по-другому себя, мам, не вижу. Хочу такие брови. Всё, я умру, буду страдать, буду плакать. Я могу сделать, как ты хочешь, но мне будет плохо». И когда её слушаю, я пытаюсь принимать её позицию, но мне реально это очень тяжело удаётся», — говорит Самойлова.

После многочисленных безуспешных попыток повлиять на дочь звёздные родители изменили тактику. Они начали относиться к Ариеле как ко взрослой, предоставив ей больше свободы. Переломным моментом стало 14-летие девочки, после которого она смягчила готический макияж и отрастила брови. Самойлова призналась, что, наконец, приняла решение дочери быть самостоятельной личностью.

Однако держать дистанцию получается не всегда — когда Джиган узнал о появлении у Ариелы близкого друга, немедленно отправился с ним познакомиться лично. По словам Оксаны, если Джиган сказал, что парень «вроде нормальный», значит, он действительно хороший.

Параллельно с семейными перипетиями Самойлова занимается масштабным проектом: весной она приобрела заброшенный пансионат. На территории уже вовсю идут работы по благоустройству: поставлены глэмпинг-палатки, построена летняя кухня, снесены старые постройки, проведены коммуникации и начата установка забора. В процесс она вовлекла всю семью, включая детей.