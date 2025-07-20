«Милейший бандит!» Оксана Самойлова завела енота по кличке Педро

Блогерша Оксана Самойлова, многодетная мама и жена российского рэпера Джигана, показала нового «члена семьи». Им стал енот по кличке Педро. Семья музыканта не так давно приобрела старый советский санаторий и теперь обустраивает на его территории собственную ферму. Самойлова постоянно публикует фото со стройки, из сада и загона для животных.

Оксана Самойлова показала енота, которого она завела на ферме с Джиганом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

«Знакомьтесь с моей лабубушечкой Педро. Милейший бандит», — написала Самойлова под роликом.

На видео она держит животное на руках, тискает его и целует. В комментариях некоторые пользователи возмутились, а можно ли из енота делать «игрушку» или «домашнюю кошку». Самойлова не стала объяснять, почему они с Джиганом завели именно енота и как собираются обустроить ему место жительства на ферме.