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8 июня, 18:58

Роскошное платье Оксаны Самойловой разошлось по шву на Премии Муз-ТВ в самом неподходящем месте

На Оксане Самойловой разошлось платье на Премии Муз-ТВ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Известная блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась забавным инцидентом, который чуть не испортил ей выход на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». 37-летняя звезда, мама четверых детей, опубликовала в своём блоге видео, где призналась: выбранное для мероприятия облегающее платье-бандо со стразами предательски разошлось по шву в области ягодиц.

На Оксане Самойловой разошлось платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

«В конце вечера произошло непредвиденное. Хорошо, что это конец вечера. У меня разошлась молния прям на жопке», — заявила Самойлова и повернулась спиной, демонстрируя порванное платье.

Самойлова блистала в драгоценностях, а Серябкина сделала ставку на мини-платье: Фоторепортаж Life.ru с красной дорожки Премии Муз-ТВ
Самойлова блистала в драгоценностях, а Серябкина сделала ставку на мини-платье: Фоторепортаж Life.ru с красной дорожки Премии Муз-ТВ

Ранее Life.ru рассказывал, что на Премии Муз-ТВ триумфально появился Филипп Киркоров после лечения серьёзного ожога. Певец выглядел весьма свежо. Для выхода он выбрал модные широкие брюки, светлый пиджак и классическую белую рубашку. На мероприятии артист появился в компании Виктории Шеляговой, исполнившей главную роль в его клипе «Чёрная пантера».

Александра Мышляева
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