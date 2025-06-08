Роскошное платье Оксаны Самойловой разошлось по шву на Премии Муз-ТВ в самом неподходящем месте

Известная блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась забавным инцидентом, который чуть не испортил ей выход на премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда». 37-летняя звезда, мама четверых детей, опубликовала в своём блоге видео, где призналась: выбранное для мероприятия облегающее платье-бандо со стразами предательски разошлось по шву в области ягодиц.

На Оксане Самойловой разошлось платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

«В конце вечера произошло непредвиденное. Хорошо, что это конец вечера. У меня разошлась молния прям на жопке», — заявила Самойлова и повернулась спиной, демонстрируя порванное платье.