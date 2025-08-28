Мессенджер MAX
28 августа, 14:20

Актёр Никита Панфилов стал отцом в третий раз

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/panfilov_officialgroup

Российский актёр Никита Панфилов стал отцом в третий раз: у звезды сериалов «Сладкая жизнь» и «Пёс» родилась дочь Афина. Новость артист озвучил Woman.ru на премьере сериала «Виноград» 27 августа в летнем кинотеатре KION.

«Я отец трёх детей. Мне бы их вырасти счастливыми. Не какими-то, а именно счастливыми. Всё остальное вторично», — сказал он.

В 2013 у артиста родились сын Добрыня от первой жены Лады Поярковой и дочь Аврора от второго брака с Ксенией Соколовой. С сыном Панфилов видится редко, но с дочерью поддерживает тесную связь и уже познакомил её с младшей сестрой. О третьей маме ребёнка Панфилов рассказывать не стал, лишь отметил, что она «прекрасный человек», друг, которого он очень любит. Актёр подчеркнул, что дружба — основа любых отношений, и именно она делает их счастливыми.

Ранее Панфилов рассказал о своём разочаровании в отношениях. Актёр отметил, что полностью утратил веру в институт семьи. По его словам, брак — это «зло», и важно жить так, чтобы доказывать свою ценность партнёру, а не запугивать угрозой ухода.

