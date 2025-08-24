Бывшая жена Никиты Ефремова стала мамой в третий раз

У российской актрисы Яны Гладких, известной по фильму «Культурная комедия», а также бывшей жены актёра Никиты Ефремова, произошло знаменательное событие — она стала мамой в третий раз. У звезды родилась очаровательная дочь.

Счастливая Гладких лично поделилась радостной новостью с поклонниками, опубликовав первые трогательные фотографии с новорождённой. На снимках, сделанных на живописном фоне речной глади, Яна и малышка запечатлены в элегантных романтических образах, передающих нежность момента. Актриса раскрыла и имя дочери — девочку назвали Ариной. Малышка появилась на свет в Бостоне (США).

Яна Гладких. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @yanagladkih

В своём эмоциональном обращении Гладких выразила глубокую материнскую любовь, отметив, что теперь её радости и переживания будут отражаться в улыбке дочери, и от всего сердца пожелала малышке счастливой судьбы.

К слову, актриса состояла в браке с Никитой Ефремовым, однако их союз, продлившийся лишь год, был расторгнут в 2015 году.