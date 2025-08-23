Мессенджер MAX
23 августа, 11:44

«Как дар»: Марина Федункив раскрыла плюсы позднего материнства

Актриса Федункив поделилась, что позднее материнство — счастье

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Актриса и юмористка Марина Федункив призналась, что рождение сына Теодора стало для неё главным событием последних лет. В интервью Womanhit артистка рассказала, как воспринимает позднее материнство и что для неё значит любовь.

«Думаю, что могу в полной мере насладиться радостью быть мамой. У меня есть возможность дать ребенку всё самое лучшее, хотя к этому стремится каждая женщина. Все те чувства, которые приходят в твою жизнь с рождением ребёнка, ты воспринимаешь не как должное, а как дар», — поделилась она.

В 2021 году артистка вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, а год назад у пары родился сын Теодор. По словам Федункив, опыт и возраст позволяют ей больше ценить каждую минуту материнства и давать ребёнку всё самое лучшее. Актриса подчеркнула, что чувство юмора помогало ей преодолевать жизненные трудности: переезд в Москву, начало карьеры с нуля и испытания на пути к женскому счастью.

В своей книге «Жизнь сквозь смех» она с иронией вспоминала, как «променяла сытую жизнь в Перми на голодную в Москве». Звезда также призналась, что с осторожностью относится к розыгрышам, называя их «страшным сном». Зато о любви говорит открыто и с улыбкой: для неё это не просто чувство, а стихия, которая «накрывает с головой» и наполняет жизнь смыслом.

Ранее Марина Федункив рассказала, что после рождения ребёнка набрала около 20 килограммов, однако сохраняет оптимизм и уверена, что со временем вернёт прежнюю форму. При этом актриса отметила, что материнство почти не повлияло на её привычный образ жизни.

Милена Скрипальщикова
