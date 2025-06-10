Актриса Марина Федункив поправилась на 20 килограммов после родов в 53 года

53-летняя актриса и юмористка Марина Федункив поделилась, что после рождения ребёнка набрала 20 килограммов. Несмотря на значительную прибавку в весе, артистка сохраняет оптимизм и уверена, что со временем ей удастся вернуть прежнюю форму. При этом Федункив отметила, что материнство практически не повлияло на её привычный образ жизни.

Актриса Марина Федункив набрала 20 килограммов после родов. Видео © Пятый канал

«Я просто стала меньше спать, вот и всё. Как было, так и есть. Ну, вес прибавился ещё. На мне 20 килограммов, но я думаю, что это всё уйдёт», — поделилась актриса в беседе с «Пятым каналом».