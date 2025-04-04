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4 апреля, 14:30

Родившая в 53 года Федункив рассказала, как справляется с материнством

Марина Федункив хочет привить своему ребёнку любовь к чтению

Марина Федункив с супругом Стефано Маджи. Обложка © личный архив / kp.ru

Марина Федункив с супругом Стефано Маджи. Обложка © личный архив / kp.ru

Родившая в 53 года актриса Марина Федункив призналась, они с мужем-итальянцем Стефано Маджи занимаются воспитанием первенца самостоятельно, чтобы получить максимум родительского опыта и не упустить никакие моменты. Звезда также подчеркнула, что не хочет баловать Теодора современные гаджетами, а вместо этого собирается привить наследнику любовь к чтению.

«Надеюсь привить своему ребёнку любовь к чтению. Но пока мы в том возрасте, когда главное, что нужно, — это любовь родителей, о смартфонах и нейросетях нам пока думать рано», — отметила Федункив в интервью «Вечерней Москве».

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Напомним, Марина Федункив впервые стала матерью в конце минувшего года. Актриса заявила, что родила ребёнка сама, без помощи суррогатной матери. Ради наследника её пришлось отказаться от вредных привычек. Однако звезде приходится совмещать материнство и работу. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что Федункив прямо в гримёрке сцеживает молоко для маленького сына.

Борис Эльфанд
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