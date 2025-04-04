Родившая в 53 года Федункив рассказала, как справляется с материнством

Родившая в 53 года актриса Марина Федункив призналась, они с мужем-итальянцем Стефано Маджи занимаются воспитанием первенца самостоятельно, чтобы получить максимум родительского опыта и не упустить никакие моменты. Звезда также подчеркнула, что не хочет баловать Теодора современные гаджетами, а вместо этого собирается привить наследнику любовь к чтению.

«Надеюсь привить своему ребёнку любовь к чтению. Но пока мы в том возрасте, когда главное, что нужно, — это любовь родителей, о смартфонах и нейросетях нам пока думать рано», — отметила Федункив в интервью «Вечерней Москве».