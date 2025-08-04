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4 августа, 06:35

«Это зло»: Актёр Панфилов резко высказался о браке и отношениях

Актёр Никита Панфилов признался, что разочарован в институте семьи

Обложка © ТАСС / Сергей Булки

Обложка © ТАСС / Сергей Булки

Никита Панфилов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Сладкая жизнь», рассказал о своём разочаровании в отношениях. 46-летний актёр откровенно заявил, что полностью утратил веру в институт семьи.

«Брак — это зло. Надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду», — рассказал он беседе с Woman.ru.

Панфилов поделился, что больше не собирается официально жениться. Он объяснил это тем, что каждый новый брак оказывался хуже предыдущего. У него трое детей: сын Добрыня от первого брака, дочь Аврора от второго, и ещё одна дочь от третьего, который закончился в прошлом году. Именно последний брак окончательно убедил его, что официальные отношения – это не для него.

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Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов расстался со своей женой после 23 лет брака. Пятая супруга Софья Кругликова приняла решение о разводе из-за непрекращающихся разногласий.

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Мария Любицкая
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