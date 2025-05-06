37-летняя певица Рианна рассекретила третью беременность на Met Gala
Певица Рианна на Met Gala. Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini
Певица Рианна ждёт третьего ребёнка — беременность 37-летняя артистка рассекретила на ежегодном мероприятии Института костюма Met Gala.
Накануне в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал, на который собираются первые звёзды США. Рианна появилась на дорожке одной из последних, зато её выход был едва ли не самым эффектным, ведь артистка показала округлившийся животик. Для светского мероприятия певица выбрала укороченный пиджак и юбку с разрезом, а живот обтянула корсетом. Её образ дополнили шляпа, остроносые туфли и галстук в горошек. Одел Рианну Marc Jacobs.
Слухи о третьей беременности артистки появились ещё в начале 2025 года: поклонники заметили, что она стала чаще носить мешковатую одежду.
Рианна уже воспитывает двоих сыновей от музыканта ASAP Rocky. Он тоже появился на дорожке Met Gala, но отдельно от возлюбленной.