37-летняя певица Рианна рассекретила третью беременность на Met Gala

Накануне в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал, на который собираются первые звёзды США. Рианна появилась на дорожке одной из последних, зато её выход был едва ли не самым эффектным, ведь артистка показала округлившийся животик. Для светского мероприятия певица выбрала укороченный пиджак и юбку с разрезом, а живот обтянула корсетом. Её образ дополнили шляпа, остроносые туфли и галстук в горошек. Одел Рианну Marc Jacobs.