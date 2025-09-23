Делают они, а стыдно нам: Конфузы беглых артистов-русофобов, от которых хочется смеяться и плакать Оглавление 50 оттенков украинского Галкина* В гостях хорошо, а дома безопаснее: в чём убедился Шац* Три подсолнуха для Макаревича* Альтернативная история от Альбац* Диванный боец Смольянинов** Life.ru составил антирейтинг самых громких провалов, конфузов и откровенных позорищ бывших российских звёзд-релокантов. Осторожно, стыдно будет всем. 22 сентября, 22:45 Иноагенты Михаил Шац, Максим Галкин, Андрей Макаревич — почему их преследуют неудачи. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, Сергей Бобылев, Вадим Тараканов, Евгений Разумный / «Ведомости», Олег Дьяченко / ИТАР-ТАСС, © Freepik / upklyak

Помните тот «культурный десант», что дружно ринулся на абордаж западных аэропортов в начале 2022-го? Тех, кто громче всех кричал о творческой свободе и «спасении от режима», обещая затмить всех на мировой арене? Кто думал, что слава за рубежом достаётся просто по факту наличия российского паспорта и оппозиционных взглядов. Что ж, прошло совсем немного времени, и их обещания начали сбываться с точностью до наоборот.

Реальность оказалась куда суровее и прозаичнее. Вместо триумфа — маргинализация. Вместо оваций — скандалы и унизительные провалы. Они променяли многомиллионную аудиторию на роль статистов в чужом политическом спектакле, а в ответ получили равнодушие и поводы для насмешек. Результат — череда досадных конфузов, которые заставляют краснеть даже тех, кто давно махнул на них рукой.

50 оттенков украинского Галкина*

«Ну... менi це... эээ... менi це дуже... нi ну це... це питання... яке не...» — заявил на русофобском фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» один из звёздных гостей.

Не угадали, это не очередной конфуз в исполнении Виталия Кличко. Это попытка Максима Галкина* блеснуть знанием мовы перед журналистами. На протяжении полутора минут комик вёл напряжённую борьбу с языковыми изысками украинского, но так и не смог связать и пары слов без мучительных пауз. Спасти ситуацию попыталась Алла Пугачёва, сквозь смех бросившая спасательный круг: «Учит-учит, учит-учит, а тут растерялся!» Увы, даже он не помог — корабль красноречия благополучно пошёл ко дну.

Конфуз Галкина* в Юрмале. Видео © Telegram / nemalahov

К слову, лучше всего минувший (и слава богу!) фестиваль Вайкуле, как и всю тусовку «хороших русских», описал юморист Семён Слепаков*. Он заявил, что звёздные релоканты больше похожи не на философский пароход, а на «наркоманский катамаран».

В гостях хорошо, а дома безопаснее: в чём убедился Шац*

Где найти самое безопасное место в Тель-Авиве во время иранской атаки? Комик Михаил Шац* раздобыл идеальное решение — российское консульство! Видимо, когда за окном запахло по-настоящему жареным, принципы и гражданская позиция моментально уступили место инстинкту самосохранения.

Фото Шаца* с видом из окон консульства РФ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats

Русскоязычная аудитория иноагента быстро узнала знакомый вид из окна и предъявила шоумену, после чего Шац* быстренько подтёр сторис. Но Интернет помнит всё, особенно такую сочную сатиру от самой жизни.

Три подсолнуха для Макаревича*

А вот Андрея Макаревича* подвело его новое амплуа — винодел-минималист. Этим летом он устроил в грузинском Батуми дегустацию собственного вина по цене хорошего концертного билета (около 7,5 тыс. рублей). Вероятно, артист ожидал толпу фанатов на входе и восторженные овации, но получил лишь полупустой зал и скромный букетик из трёх подсолнухов.

Однако разочаровался в этот день не только он. Немногочисленная публика, наивно полагавшая, что за такие деньги получит и вино, и хотя бы часовой сет из легендарных хитов, жестоко ошиблась. Вместо этого гостям досталась пара бокалов и целых три (!) песни от маэстро, после которых он буквально сбежал со сцены от досады.

Бегство Макаревича*. Видео © Telegram / SHOT

Альтернативная история от Альбац*

Следующий конфуз из области альтернативной истории от журналистки Евгении Альбац*. В интервью своей коллеге Катерине Гордеевой* она с непоколебимой уверенностью раскрыла причину, по которой писатель Николай Гоголь творил на русском языке. Оказалось, всё просто: виноват царь-реформатор Александр II, который своим эдиктом запретил книги на украинском.

«Если я буду писать на малороссийском... меня издавать не будут», — с важным видом процитировала Альбац* «сетования» классика.

Евгения Альбац* говорит про Гоголя. Видео © YouTube / Скажи Гордеевой*

Правда, есть небольшая историческая нестыковка. Гоголь умер в 1852-м, а Александр II взошёл на престол в 1855-м. Возникает резонный вопрос: когда покойный Гоголь собирался опробовать царский запрет, который на самом деле вышел спустя четверть века после кончины писателя? Видимо, у иноагентов есть свой, особый канал связи с загробным миром, куда и поступают все указы с опережением графика.

Диванный боец Смольянинов**

А вот Артур Смольянинов**, который когда-то громко заявлял о желании примкнуть к ВСУ и убивать своих соотечественников, на деле не смог справиться даже с одним русским парнем в словесной дуэли. Причём не на поле боя, а у футбольного поля в Берлине. Перед финалом Евро-2024 к актёру подошёл болельщик из РФ и высказал иноагенту пару ласковых.

Вместо того чтобы достойно парировать удар, Смольянинов** вспылил и попытался броситься в драку. Причём именно попытался, так как одновременно он усердно упирался в своих знакомых и делал вид, будто не может вырваться и подойти к обидчику. Останавливать разъярённого убежанта удавалось даже хрупкой девушке.

Конфликт с участием Смольянинова**. Видео © Telegram / SHOT

Так куда же привёл этих «борцов с режимом» их громкий побег? К полупустым залам и тотальному посмешищу. Они променяли любовь миллионов на статус маргиналов, а вместо всемирного признания получили насмешки даже от тех, кого считали своей аудиторией. Галкин*, Шац*, Макаревич*, Альбац*, Смольянинов** — этот список можно продолжать ещё долго. Объединяет их одно: полный крах за границей. Не потому, что их «зажимают», а потому, что за пределами привычной медийной кормушки оказалось, что их «талант» не стоит и ломаного гроша.

* Признаны в России иностранными агентами ** Внесён в перечень террористов и экстремистов

Авторы Илья Пушкарев