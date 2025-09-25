«Мафия работает»: Джигурда объяснил своё поражение в битве за наследство подруги-миллионерши

Актёр и певец Никита Джигурда рассказал, что не смог стать обладателем многомиллионного наследства своей подруги, бизнесвумен Людмилы Браташ из-за вмешательства в дело мафии. Об этом шоумен рассказал в беседе с телеграм-каналом «Звездач».

Артист уверен, что к смерти Браташ причастен её водитель Дмитрий Куронов, но женщина якобы в последний момент успела переписать свою недвижимость на Джигурду. Шоумен рассказал, что на днях узнал о смерти Куронова и поэтому решил, что не будет дальше судиться за наследство, а лучше «спрыгнет» с этого тёмного дела. Он также считает, что сестра предпринимательницы Светлана Романова — всего лишь пешка в большой игре, хотя именно она оспорила завещание Браташ и выиграла в итоге суд против Джигурды.

«Мне чётко сказали — дело в оффшорных счетах. Когда пробили оффшорные острова — там бабки такие... И остались. Романова — пешка. <...> Мне и до этого угрожали, мне сказали и убрали Куронова, а ты следующий. Мафия работает, отжимает, и это бизнес», — заявил артист.

Напомним, много лет Никита Джигурда требовал признать за собой право на имущество предпринимательницы Людмилы Браташ, утверждая, что она завещала своё имущество ему и его супруге, фигуристке Марине Анисиной. С Браташ артист познакомился в 2010 году за границей. По его словам, они сдружились, после чего бизнесвумен завещала семье Джигурды свою недвижимость. После смерти женщины, её сестра Светлана Романова оспорила документ о наследстве, суд встал на её сторону. Тогда Джигурда начал судиться, чтобы доказать законность первой версии завещания. Шоумен проиграл битву за многомиллионное наследство в судах разных инстанций. Тяжбы шли почти 10 лет.