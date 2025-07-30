Джигурда проиграл битву за многомиллионное наследство, длившуюся почти десять лет

Скандальная история с наследством предпринимательницы Людмилы Браташ, которую делят артист Никита Джигурда и сестра покойной, снова завершилась не в пользу актёра. Суд в Москве отклонил очередной его иск. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Никита Джигурда требовал признать за собой право на имущество Браташ, утверждая, что она завещала его ему и его супруге, фигуристке Марине Анисиной. Однако нотариус отказался выдать свидетельство о праве на наследство.

Актёр уже подавал иск ранее, но производство по нему было прекращено в 2023 году. Теперь суд повторно отклонил заявление, сославшись на то, что нельзя обращаться по тем же основаниям дважды. Джигурда даже пытался оспорить нормы Гражданского кодекса в Конституционном суде, но и там получил отказ.