Джигурда проиграл битву за многомиллионное наследство, длившуюся почти десять лет
Суд отклонил иск Джигурды по делу о многомиллионном наследстве Людмилы Браташ
Никита Джигурда. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ instadzhigurda
Скандальная история с наследством предпринимательницы Людмилы Браташ, которую делят артист Никита Джигурда и сестра покойной, снова завершилась не в пользу актёра. Суд в Москве отклонил очередной его иск. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
Никита Джигурда требовал признать за собой право на имущество Браташ, утверждая, что она завещала его ему и его супруге, фигуристке Марине Анисиной. Однако нотариус отказался выдать свидетельство о праве на наследство.
Актёр уже подавал иск ранее, но производство по нему было прекращено в 2023 году. Теперь суд повторно отклонил заявление, сославшись на то, что нельзя обращаться по тем же основаниям дважды. Джигурда даже пытался оспорить нормы Гражданского кодекса в Конституционном суде, но и там получил отказ.
Никита Джигурда не впервые оказывается в центре внимания. Недавно он сделал громкое заявление в адрес певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Актёр назвал его «нашим ответом Мадонне» и призвал превратить артиста в проект мирового масштаба. По словам Джигурды, Shaman обладает гениальностью и способен создавать зрелищные выступления не хуже американской поп-дивы.