70% людей страдает от магнитных бурь осенью: как понять, что вы метеозависимы, и что с этим делать

Не удивляйтесь, если в унылый сентябрьский день вместо привычного кофе вам захотелось остаться в кровати под тёплым одеялом. Или если ноющая головная боль появляется именно перед дождём, словно ваш внутренний барометр точнее любого метеопрогноза. Многие из нас списывают такие симптомы на усталость, стресс или простое совпадение, но на самом деле это может быть проявлением метеозависимости — особенности организма, которая затрагивает каждого третьего жителя планеты. И осенью эта чувствительность к погодным изменениям проявляется особенно ярко.

Почему именно осенью мы чувствуем себя хуже всего

Признаки метеозависимости: головные боли и скачки давления при смене погоды. Фото © «Шедеврум»

Осень превращается в настоящее испытание для всех, кто чувствителен к переменам погоды. Именно в это время года природа демонстрирует свой самый непредсказуемый характер: утром может быть солнечно и тепло, а к обеду небо затягивается тучами, а температура падает на десять градусов. Атмосферное давление скачет, как на американских горках, влажность меняется по несколько раз за день, а магнитные бури словно нарочно выбирают именно те моменты, когда мы и так чувствуем себя не самым лучшим образом. Ваш организм пытается адаптироваться к этому хаосу, но у людей с повышенной метеочувствительностью система адаптации даёт сбои. Представьте, что тело — это сложный музыкальный инструмент, а осенняя погода постоянно расстраивает струны. И результат появляется в виде головной боли, скачков давления, ломоты в суставах и общего ощущения разбитости.

Головные боли — ваш личный прогноз погоды

Если можете предсказать дождь лучше синоптиков благодаря пульсирующей боли в висках, то, скорее всего, вы входите в число метеозависимых людей. Головная боль — самый распространённый сигнал, который подаёт организм при изменении атмосферного давления. Когда барометр показывает резкое падение, сосуды головного мозга реагируют расширением, что и вызывает болезненные ощущения. Особенно неприятно, когда боль накатывает внезапно. Вы ещё не знаете, что погода меняется, а мозг уже бьёт тревогу. Многие замечают, что головная боль появляется за несколько часов до дождя или магнитной бури, иногда даже за сутки. Это не мистика. Просто ваш организм более чутко реагирует на колебания в атмосфере, чем измерительные приборы. Если такие эпизоды повторяются регулярно и совпадают с изменениями погоды, это явный признак метеозависимости.

Суставы ноют не просто так

Как определить метеочувствительность: главные симптомы и проявления. Фото © «Шедеврум»

Многие люди, особенно в возрасте, жалуются на ноющие боли в коленях, локтях или пальцах перед дождём или похолоданием. И это не бабушкины сказки. Современные исследования подтверждают связь между изменением атмосферного давления и болью в суставах. При падении давления ткани вокруг суставов немного расширяются, что может вызывать дискомфорт у людей с артритом, старыми травмами или просто повышенной чувствительностью. Интересно, что молодые люди тоже могут испытывать такие ощущения, особенно если когда-то ломали кости или растягивали связки. Тело запоминает травмы и реагирует на погодные изменения в этих «слабых» местах. Если вы заметили, что определённые участки тела начинают беспокоить именно перед непогодой, а в хорошую погоду никаких проблем нет, — это тоже признак метеочувствительности.

Давление скачет вместе с барометром

Люди с проблемами сердечно-сосудистой системы особенно остро чувствуют магнитные бури и перепады атмосферного давления. Если ваше артериальное давление ведёт себя непредсказуемо именно в дни резких погодных изменений — это серьёзный сигнал. Гипертоники могут столкнуться с внезапными скачками давления вверх, а гипотоники — с падением показателей и связанной с этим слабостью. Особенно опасны резкие перепады, когда давление меняется на 20–30 единиц за короткое время. В такие моменты сердце работает с повышенной нагрузкой, пытаясь компенсировать внешние изменения. Если вы замечаете, что тонометр показывает странные цифры именно в дни магнитных бурь или резкой смены погоды, обязательно ведите дневник показателей и обратитесь к кардиологу. Метеозависимость может маскировать серьёзные проблемы с сердцем и сосудами.

Настроение на американских горках

Магнитные бури осенью: почему 70% людей чувствуют себя плохо. Фото © «Шедеврум»

Не только физические симптомы выдают метеозависимого человека. Эмоциональное состояние тоже может кардинально меняться вместе с погодой. Если солнечный день поднимает вам настроение до небес, а пасмурная погода погружает в уныние и апатию то, скорее всего, вы метеочувствительны. Особенно ярко это проявляется осенью, когда световой день становится короче, а солнца всё меньше. Серотонин — гормон счастья — напрямую зависит от количества солнечного света, поэтому хмурые осенние дни могут вызывать настоящую депрессию у чувствительных людей. Магнитные бури тоже влияют на нервную систему, провоцируя раздражительность, тревожность или, наоборот, заторможенность. Если вы заметили, что эмоции качаются синхронно с погодными изменениями, а коллеги или близкие не испытывают подобных перепадов, то это ещё один признак метеозависимости.

Усталость, которая приходит с дождём

Беспричинная слабость, сонливость среди дня, ощущение полного отсутствия сил — эти симптомы могут появляться за несколько часов до изменения погоды. Организм метеозависимого человека тратит огромное количество энергии на адаптацию к новым условиям, поэтому чувство усталости — его естественная реакция на погодный стресс. Особенно тяжело переносятся дни с низким атмосферным давлением, когда в воздухе меньше кислорода. Мозг и мышцы получают недостаточно питания, что вызывает вялость и сонливость. Многие метеочувствительные люди замечают, что в дни магнитных бурь или резких погодных изменений они могут проспать на два-три часа дольше обычного и всё равно просыпаются разбитыми. Если такие эпизоды повторяются регулярно и совпадают с неблагоприятными погодными условиями, это явный сигнал повышенной метеочувствительности.

Метеопатия, признаки: боли в суставах и головные боли перед дождём. Фото © «Шедеврум»