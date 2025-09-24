Не лечит, а калечит и делает только хуже: Топ-5 главных ошибок в борьбе с простудой

Простуда считается самым частым сезонным заболеванием, с которым сталкивается почти каждый. Мы привыкли относиться к ней снисходительно: мол, насморк и кашель — это несерьёзно. Но именно в этом кроется главная опасность. Ошибки при лечении, которые совершают миллионы людей, могут привести к осложнениям, затяжному течению болезни и даже к хроническим проблемам со здоровьем. Важно помнить, что простуда не просто «лёгкая неприятность», а вирусная инфекция, требующая правильного подхода.

Ошибка 1. Переносим болезнь на ногах

Какие ошибки совершают 90% взрослых, когда занимаются самолечением простуды? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Желание доказать, что мы «железные», часто оборачивается проблемами. Многие продолжают ходить на работу или учёбу, несмотря на симптомы. Во-первых, больной человек становится источником заражения для окружающих. Во-вторых, любая нагрузка в период болезни бьёт по организму. То, что вчера было лёгким насморком, завтра может закончиться бронхитом или осложнением на сердце. Самый верный шаг, если чувствуете, что заболеваете, — остаться дома и дать телу тепло и отдых.

Ошибка 2. Сразу сбивать даже невысокую температуру

Температура — это защитная реакция, которая помогает организму бороться с вирусом. Спешка в приёме жаропонижающих лишает иммунитет важного оружия. Медики отмечают: у взрослых снижать температуру стоит только при показателях от 38,5 °C, у детей — от 38 °C. А всё, что ниже, считается естественной частью борьбы организма с инфекцией.

Ошибка 3. Горстями пить витамин С

Почему витамин С не помогает при простуде? Фото © Shutterstock / FOTODOM / VO IMAGES

Начиная заболевать или осознав, что уже простыли, большинство из нас по привычке делают ставку на шипучие таблетки с аскорбинкой. Но исследования доказали: витамин С не способен радикально повлиять на течение болезни. Да, у людей с постоянными физическими нагрузками он может снизить риск простуды. Для остальных эффект минимален — по словам врачей, не больше 3%. А вот злоупотребление большими дозами грозит проблемами с желудком и почками.

Ошибка 4. Частое использование сосудосуживающих капель

Что делает каждый второй россиянин, когда понимает, что у него насморк? Правильно, идёт в аптеку и покупает спрей для носа. Но капли дают мгновенное облегчение — и именно поэтому их часто используют без меры. Но здесь скрыт подвох: если капать их дольше 5–7 дней, развивается привыкание, слизистая пересыхает, а насморк только усиливается. В итоге человек рискует попасть в замкнутый круг: чем больше капель, тем хуже состояние. Врачи рекомендуют чередовать такие препараты с солевыми растворами и увлажнением воздуха.

Ошибка 5. Самостоятельный приём антибиотиков

Что нельзя делать, если у вас ОРВИ: ошибки при лечении простуды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

И теперь мы переходим к одной из самых опасных ошибок — это лечить простуду антибиотиками. ОРВИ вызывается вирусами, а антибиотики действуют только на бактерии. В лучшем случае они окажутся бесполезными, в худшем — антибиотики разрушат микрофлору кишечника и снизят иммунитет, делая организм ещё более уязвимым. Антибиотики назначает только врач и только при осложнениях.