Бархатный сезон смертельно опасен: 7 болезней, которые осенью обостряются у каждого второго

Сентябрь обманывает нас своей тёплой погодой и солнечными деньками. Мы радуемся бархатному сезону, строим планы на долгие прогулки и забываем об одной неприятной особенности этого времени — именно в сентябре наш организм становится особенно уязвимым. Врачи отмечают резкий всплеск обострений хронических заболеваний, а скорые помощи работают в усиленном режиме. Мы изучили медицинскую статистику и выяснили, какие именно болезни превращают романтичную осень в настоящее испытание для здоровья.

Язвенная болезнь желудка — когда стресс попадает в цель

Осенние обострения хронических заболеваний: что ждёт в сентябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Сентябрьское обострение язвы желудка стало уже почти фольклорным явлением среди гастроэнтерологов. После летних отпусков мы резко переключаемся на рабочий ритм — рано встаём, поздно ложимся, нервничаем из-за накопившихся дел и питаемся когда придётся. Организм, расслабившийся за лето, не успевает адаптироваться к такому стрессу. Особенно достаётся меланхоликам, которые склонны к самобичеванию даже при незначительных проблемах, и холерикам с их взрывным характером. Интересно, что именно эти типы темперамента чаще всего становятся жертвами язвенной болезни. Добавьте к этому традиционное осеннее меню с острыми блюдами и кофе литрами — и вот уже боль в желудке напоминает о себе с удвоенной силой. Бактерия Helicobacter pylori, дремавшая всё лето, активизируется на фоне сниженного иммунитета и начинает разрушительную работу.

Сезонная депрессия — когда солнце уходит раньше срока

Укорачивающийся световой день бьёт по нашей психике намного сильнее, чем мы готовы признать. Уже в сентябре многие чувствительные люди начинают скатываться в депрессивное состояние, хотя официально сезонная депрессия диагностируется позже. Дело в том, что выработка серотонина, гормона хорошего настроения, напрямую зависит от количества солнечного света. Когда дни становятся короче, а небо всё чаще затягивается тучами, наш мозг получает сигнал о наступлении трудных времён. К этому добавляется психологический фактор — конец отпусков, начало учебного года, необходимость решать накопившиеся проблемы. Для людей с лабильной психикой, склонных к депрессивным состояниям, сентябрь становится настоящим вызовом. Плохое настроение, апатия, нарушения сна — всё это может быть не просто хандрой, а началом серьёзного заболевания, которое требует профессионального лечения.

Бронхиальная астма — когда каждый вдох становится борьбой

Сезонные болезни сентября: как защитить своё здоровье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aquarius Studio

Сентябрь приносит астматикам двойной удар. С одной стороны, в воздухе всё ещё летают споры плесневых грибов и пыльца позднецветущих растений — полыни, лебеды, амброзии. Эти аллергены особенно коварны, потому что их концентрация может быть очень высокой даже в городской среде. С другой стороны, начинается сезон простуд, а для астматика любая, даже самая незначительная ОРВИ — это огромный риск тяжёлого обострения. Респираторные вирусы влияют на нервную регуляцию тонуса бронхов, делая их готовыми к спазму от малейшего раздражителя. Холодный утренний воздух, выхлопные газы в пробках по дороге на работу, резкие запахи в офисе — всё это превращается в потенциальные триггеры приступа. Особенно опасен переход из тёплого помещения на улицу, когда лёгкие сталкиваются с резким перепадом температур.

Псориаз — когда кожа объявляет войну

Для людей с псориазом сентябрь часто становится началом долгих месяцев борьбы с обострением. Летом ультрафиолетовые лучи оказывают благотворное влияние на состояние кожи у большинства пациентов, но с приходом осени солнечная активность снижается и болезнь тут же напоминает о себе. К этому добавляется стресс от смены сезона — иммунная система, и так атакующая здоровые клетки кожи, становится ещё более агрессивной. Изменение климатических условий, переход от тёплого лета к прохладной осени вызывает стресс для всего организма. Многие за лето расслабились и перестали регулярно ухаживать за кожей, а к осени последствия такой беспечности становятся очевидными. Сухой осенний воздух, работающие отопительные приборы, синтетическая одежда — всё это провоцирует появление новых бляшек и усиление зуда.

Сердечно-сосудистые заболевания — когда сердце не выдерживает

Почему в сентябре обостряются язва желудка и другие болезни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Резкие колебания температуры и скачки атмосферного давления в сентябре становятся настоящим испытанием для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Гипертонические кризы случаются чаще, усиливаются боли за грудиной, беспокоят головные боли. Особенно опасен период, когда днём ещё тепло, а утром и вечером температура резко падает. Сердце вынуждено постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, что создаёт дополнительную нагрузку. К метеозависимости добавляются осенние простуды — казалось бы, безобидные для здорового человека инфекции могут серьёзно усугубить течение ишемической болезни сердца, гипертонии, сердечной недостаточности. У таких пациентов увеличивается опасность поражения инфекцией миокарда и перикарда. Стресс от возвращения к активной жизни после летнего отдыха тоже играет свою роль — наше сердце буквально не успевает перестроиться с отпускного режима на рабочий.

Радикулит и болезни суставов — когда каждое движение причиняет боль

При наличии хронических заболеваний суставы реагируют на малейшие изменения погоды, словно живые барометры. Сентябрьские перепады температуры и влажности, изменения атмосферного давления заставляют страдать всех, у кого есть артроз, артрит или ревматизм. Ноющая боль в коленях, плечах, локтях, снижение подвижности конечностей — типичная картина для этого времени года. Риск переохлаждения в сентябре значительно возрастает — утром может быть довольно прохладно, а днём солнце припекает так, что хочется снять куртку. Одеться по погоде становится настоящей проблемой. Особенно коварны первые холодные ночи, когда организм ещё не успел перестроиться на осенний режим. Мышцы и связки, расслабившиеся за лето, становятся более уязвимыми, а любое неловкое движение может спровоцировать обострение.

Заболевания мочевыводящих путей — цена за модную лёгкость

Опасности бархатного сезона: какие болезни активизируются осенью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Переохлаждение в сентябре — частое явление, особенно среди женщин, которые не готовы расстаться с летними нарядами. Короткие юбки, тонкие колготки, лёгкие туфли в прохладную погоду — прямой путь к циститу и пиелонефриту. Мочевыводящая система женщин анатомически более уязвима для инфекций, а переохлаждение создаёт идеальные условия для размножения бактерий. К этому добавляются дремлющие очаги хронической инфекции — невылеченные зубы, хронический тонзиллит, синусит. На фоне сниженного осеннего иммунитета эти проблемы активизируются и могут спровоцировать воспаление почек или мочевого пузыря. Учащённое болезненное мочеиспускание, боли в пояснице, изменения в анализах мочи — всё это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто не готов принять реальность осенней погоды.