Почему люди в СССР были здоровее без фитнеса — секреты, которые работают до сих пор

Пока мы тратим тысячи на абонементы в спортзалы, покупаем беговые дорожки и пытаемся мотивировать себя на фитнес, стоит вспомнить: как наши родители и бабушки умудрялись оставаться подтянутыми без всех этих современных штучек? В СССР не было персональных тренеров и модных студий йоги, зато была система, которая работала как швейцарские часы. Целая страна начинала утро с зарядки, прерывала рабочий день на производственную гимнастику и проводила выходные в походах. Самое удивительное — эти простые привычки давали результат лучше многих современных фитнес-программ. Мы изучили, что именно делали советские люди для поддержания формы, и поняли: некоторые их секреты стоит срочно вернуть в нашу жизнь.

«На зарядку становись!» — как радиоголос заменил личного тренера

Простые способы поддержания здоровья времён Советского Союза. Фото © ТАСС / Александр Яковлев, Валерий Бушухин

16 июля 1929 года в половине шестого утра по всесоюзному радио прозвучала фраза, которая изменила утренние ритуалы миллионов людей: «Начинаем утреннюю зарядку!». Голос диктора Николая Гордеева стал для советских граждан надёжнее будильника. Каждое утро под его команды люди делали наклоны, приседания и махи руками прямо в своих квартирах или во дворах. Никаких абонементов, никаких очередей в раздевалку — просто включил радио и делай упражнения. Комплекс длился 15 минут, но за это время успевали проработать все группы мышц. Упражнения были простыми и доступными каждому: от школьника до пенсионера. Самое гениальное в этой системе — она не требовала силы воли. Когда вся страна одновременно делает зарядку, отлынивать как-то неудобно. Современные фитнес-приложения пытаются воссоздать этот эффект, но им далеко до того воздействия, которое оказывал знакомый голос по радио каждое утро в одно и то же время.

Производственная гимнастика — когда рабочий день прерывали ради здоровья

Представьте: в разгар рабочего дня вдруг включается музыка, и все сотрудники завода встают из-за станков для пятиминутной разминки. Звучит фантастически? Но в СССР это было нормой жизни. Производственная гимнастика проводилась прямо на рабочих местах — среди станков, за конвейером, в офисах. Инструктор показывал упражнения, а рабочие дружно поднимали руки, крутили головой и делали наклоны. Эта простая практика решала проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас: боли в спине от сидячей работы, затёкшую шею, усталость глаз. Пять минут активности каждые два часа творили чудеса — люди возвращались к работе бодрыми и сосредоточенными. Сегодня мы знаем, что регулярные микроперерывы на физическую активность повышают продуктивность на 20-30%. Советская система опередила научные исследования на полвека, интуитивно найдя правильное решение. Жаль, что современные офисы не переняли эту мудрость — иначе половина проблем с опорно-двигательным аппаратом у офисных сотрудников просто исчезла бы.

Ходьба как образ жизни — когда ноги были главным транспортом

Производственная гимнастика СССР: уроки для современного офиса. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

В СССР ходили пешком не из любви к фитнесу, а потому что так складывалась жизнь. До магазина — пешком, на работу — пешком, в гости — тоже пешком. Машины были редкостью, общественный транспорт не всегда ходил туда, куда нужно, поэтому ноги становились главным средством передвижения. Но результат получался лучше любого степпера! Современный горожанин проходит в день около 3–4 тысяч шагов, а советский человек легко накручивал 10–12 тысяч. Подъём на пятый этаж по лестнице, поход в булочную за три квартала, прогулка до остановки — всё это складывалось в серьёзную кардионагрузку. При этом никто не считал это спортом или тренировкой. Ходьба была естественной частью дня, как чистка зубов или завтрак. Сейчас мы специально покупаем фитнес-браслеты, чтобы отслеживать шаги, и ставим себе цель пройти 10 тысяч в день. А тогда люди проходили это количество, просто живя обычной жизнью. Секрет прост: когда движение встроено в повседневность, оно не требует дополнительной мотивации.

Лыжи для всех — зимний спорт без статуса и понтов

Зима в СССР не была временем для спячки на диване. Как только выпадал снег, половина страны доставала лыжи и отправлялась в ближайший лес или парк. Лыжи были в каждой семье — простые, деревянные, без всяких наворотов. Никого не интересовал бренд или стоимость экипировки. Главное — встать на лыжи и идти скользить по заснеженным тропинкам. Этот вид активности идеально подходил советскому менталитету: доступно, полезно и можно заниматься всей семьёй. Лыжные прогулки давали организму всё необходимое: кардионагрузку, работу практически всех групп мышц, свежий воздух и витамин D даже в пасмурные дни. Час на лыжах сжигает столько же калорий, сколько полтора часа в современном тренажёрном зале. При этом лыжная ходьба мягко воздействует на суставы, в отличие от бега по асфальту. Современная лыжная индустрия превратила простое удовольствие в дорогое хобби с кучей аксессуаров. А тогда люди просто брали лыжи и шли в лес — без всяких заморочек и лишних трат.

Дача — лучший тренажёрный зал под открытым небом

Утренняя зарядка и другие здоровые привычки из Советского Союза. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Евгений Петрийчук

Когда советские люди получали заветные шесть соток, они и не подозревали, что создают себе персональный фитнес-клуб. Работа на даче включала в себя все виды нагрузок: кардио — перекапывание грядок и перенос леек с водой, силовые тренировки — таскание мешков с землёй и удобрениями, стретчинг — прополка и сбор урожая. За выходные на даче сжигалось столько калорий, сколько не потратишь за неделю в спортзале. Копание, посадка, полив, обрезка — каждое действие задействовало разные группы мышц. Руки качались при рубке дров и таскании вёдер, спина укреплялась во время перекопки, ноги работали при ходьбе по неровной земле. И всё это на свежем воздухе, под солнцем, с пользой для семейного бюджета. Современные дачники часто жалуются на боли в спине после садово-огородных работ. Но дело не в самой работе, а в том, что мы подходим к ней не подготовленными. Советские дачники работали на земле регулярно, их тела были адаптированы к физическим нагрузкам. Сейчас мы 11 месяцев в году сидим в офисе, а потом на выходных пытаемся за день переделать все дачные дела — конечно, спина протестует.

Туризм и походы — приключения вместо абонемента в спортзал

Слово «поход» в СССР не ассоциировалось с экстримом или дорогой экипировкой. Это было доступное развлечение для всех возрастов и кошельков. Рюкзак, палатка, консервы — и можно отправляться исследовать окрестности на выходные. Туристические клубы были при каждом заводе, институте и школе. Люди ходили в однодневные походы в ближайший лес, ездили на электричках к речкам и озёрам, организовывали многодневные маршруты по горам и национальным паркам. Такая активность давала организму комплексную нагрузку: ходьба с рюкзаком укрепляла ноги и спину, установка палатки развивала координацию, сбор хвороста заставлял работать все мышцы. При этом происходила полная перезагрузка нервной системы — отрыв от городской суеты, общение с природой, физическая усталость, которая приносила глубокий и качественный сон. Современный туризм стал слишком комфортным и дорогим. Мы бронируем отели, заказываем экскурсии, едем в готовые туры. А тогда люди сами прокладывали маршруты, сами готовили еду на костре, сами ставили лагерь. Это требовало больше усилий, но и пользы приносило намного больше.

Как поддерживали форму в СССР без спортзалов и тренеров. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / В. Иващенко