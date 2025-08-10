Олимпийский чемпион объяснил, почему для развития нужен баланс тела и разума

Читать книги и заниматься интеллектуальным развитием ничуть не менее важно, чем поддерживать себя в хорошей физической форме. Об этом рассказал олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков.

«При насыщенном графике не всегда легко найти время для книг, но для меня чтение — такой же важный элемент личного развития, как и тренировки», — поделился опытом спортсмен в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Труненков отметил, что чтение служит для него источником новых знаний и мотивации, а также способом отвлечься от повседневных забот. Среди его любимых книг — произведения о здоровом питании, бизнесе и саморазвитии, такие как «Еда и мозг», «От хорошего к великому» и «Трансёрфинг реальности».

По мнению чемпиона, физическая активность даёт энергию и уверенность, а интеллектуальное развитие помогает находить нестандартные решения. Он советует совмещать оба направления: читать по дороге в спортзал, слушать аудиокниги во время пробежки и применять полезные идеи на практике. Такой подход, убеждён Труненков, помогает стать гармоничной личностью.