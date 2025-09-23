Чек-лист пассажира: Что требовать при задержке рейса и как получить компенсацию Оглавление Как узнать об отмене или задержке рейса: СМС, табло, приложение Вы имеете право: полный список того, что должна предоставить авиакомпания при задержке рейса Мнение юриста: в каких случаях авиакомпания не несёт ответственности за отмену рейса Главная ошибка пассажиров: что нужно делать сразу после объявления об отмене рейса Что нужно знать пассажирам про отмену или задержку рейсов, как узнать, что рейс отменили. На что имеют право пассажиры при отмене рейса, есть ли компенсации на такие случаи и как их получить, рассказывает Life.ru. 23 сентября, 10:40 Что делать, если ваш рейс задержан или отменён, — как получить компенсацию. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Ситуация, когда рейс задерживают или отменяют, знакома почти каждому путешественнику. Часы ожидания в аэропорту, срывы пересадок и нервное напряжение могут превратить долгожданный отпуск или важную командировку в сплошной стресс. Но мало кто знает, что закон стоит на стороне пассажиров: в 2025 году авиакомпании обязаны предоставлять не только услуги во время ожидания, но и денежные компенсации.

Как узнать об отмене или задержке рейса: СМС, табло, приложение

Первое, с чего начинается неприятность, — сообщение на табло или по громкой связи. Если это не экстренная ситуация, связанная, например, с введением плана «Ковёр» в аэропорту, то авиакомпании обязаны заранее уведомлять пассажиров: присылать СМС, письма на почту, а также дублировать изменения в мобильных приложениях. Поэтому важно при покупке билета оставлять актуальные контакты и проверять их перед вылетом.

Если уведомление не пришло, а в аэропорту выяснилось, что рейс задержан, смело обращайтесь на стойку авиакомпании. Именно там должны подтвердить статус и объяснить, что будет дальше.

Вы имеете право: полный список того, что должна предоставить авиакомпания при задержке рейса

Закон в России однозначен: задержка рейсов — это ответственность перевозчика и пассажир не должен оставаться без помощи. Уже через два часа ожидания компания обязана предоставить воду и лёгкие закуски, через четыре — горячее питание, а если ожидание затягивается на ночь — гостиницу и трансфер.

При полной отмене рейса у пассажира всегда два варианта: вернуть деньги за билет или улететь альтернативным рейсом. И тут важно помнить: даже если вас обеспечили гостиницей и питанием, право на компенсацию сохраняется.

В 2025 году компенсация за задержку рейса в России рассчитывается просто: пассажиру полагается 25 рублей за каждый час ожидания, но не больше половины стоимости билета. Суммы кажутся символическими, но именно официальное обращение часто помогает быстрее решить вопрос и получить дополнительные выплаты от самой авиакомпании.

Мнение юриста: в каких случаях авиакомпания не несёт ответственности за отмену рейса

Доктор юридических наук, профессор, почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Life.ru рассказала, в каких случаях пассажиру положена компенсация:

— Если пассажир застраховал себя, а мы знаем, что при приобретении билетов можно оплатить дополнительную опцию, это страховка от задержки, отмены рейса и так далее. В данном случае ему выплачивается эта страховая премия в случае, если задержится по любой причине рейс. Если же пассажир себя не застраховал от задержки рейса или отмены, то в случае угрозы беспилотных летательных аппаратов авиакомпания ответственности не несёт. Авиакомпания может только предложить воду при задержке 3 часа, может предложить горячее питание при задержке более 6 часов, ну и гостиница — если более длительный период времени задержки, — сказала Айвар Life.ru.

По словам адвоката, авиакомпании идут на некие уловки, например, когда необходимо предоставить пассажирам какую-нибудь опцию, которая стоит каких-то денег, они просто погружают пассажиров в самолёт, и пассажиры по несколько часов сидят в самолёте и ждут, когда их рейс отправится.

— Поэтому при чрезвычайных обстоятельствах, когда это не зависит от авиакомпании или иных служб, которые обеспечивают своевременный вылет самолёта, никакой компенсации, никаких выплат пассажирам не положено, — констатировала Айвар.

По словам Людмилы Айвар, если рейс задержан по вине авиакомпании, то пассажир пишет соответствующее заявление в адрес авиакомпании, можно это сделать через электронную почту, можно через сайт компании, указывая свои реквизиты, и авиакомпания при подтверждении данного обстоятельства переведёт денежные средства.

Главная ошибка пассажиров: что нужно делать сразу после объявления об отмене рейса

Самая частая ошибка пассажиров — пассивное ожидание. Многие думают: «Раз рейс задержан, ничего не поделаешь». На деле именно активные действия дают результат. Если в аэропорту вам не предложили воду или питание — идите и требуйте. Если не предоставили гостиницу — фиксируйте факт и пишите жалобу.

Следует сохранить посадочный талон, сделать фото табло с задержкой, попросить справку о переносе рейса. Чем больше доказательств, тем выше шанс на выплату.