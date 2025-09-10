Рвота, температура и сыпь на отдыхе? Как не испортить бархатный сезон и избежать болезней Оглавление Какие кишечные инфекции подстерегают туристов в бархатный сезон: список самых распространенных Ротавирусная инфекция: симптомы у взрослых и детей, лечение и профилактика Норовирус: как передается и сколько длится болезнь? Основные симптомы Энтеровирусные инфекции Сальмонеллез: через сколько проявляется и как лечится? Источники заражения Кампилобактериоз Лямблиоз Шигеллёз (дизентерия) Чем еще можно заболеть на море кроме кишечной инфекции: от грибка до ОРВИ Инфекции мочевыводящих путей Паразитарные заболевания Дерматиты и аллергические реакции Респираторные инфекции (грипп, ОРВИ) Грибок на ногах после пляжа: как избежать и чем лечить? Профилактика кишечных инфекций на море: памятка для туриста из 6 правил Многие туристы думают, что в бархатный сезон вероятность свалиться с инфекцией ниже. Но, к сожалению, вирусы не уходят в отпуск. Life.ru собрал специальную памятку для отдыхающих о том, как не потратить долгожданный отдых на лечение. 9 сентября, 22:23 Как не заболеть на отдыхе в бархатный сезон — рекомендации туристам. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg_P, Photoroyalty, © Freepik / Harryarts

В Турции сейчас возрос риск подхватить бактерию Vibrio, которая отлично размножается в тёплой солёной воде и попадает в ЖКТ через моллюсков. Если иммунная система слабая, бактерия легко проникает в кровь и может вызвать сепсис. В лучшем случае можно отделаться рвотой, слабостью и высокой температурой. А какие ещё инфекции могут угрожать путешественникам?

Именно в бархатный сезон риск подхватить кишечную инфекцию значительно возрастает. Это связано сразу с несколькими факторами:

Тёплая погода. Осеннее солнце ещё хорошо прогревает воздух и почву, что является идеальной средой для размножения бактерий.

Обилие фруктов и овощей. Бархатный сезон — время урожайное, но надо не забывать тщательно мыть свежие фрукты и овощи.

Открытые водоёмы. Температура воды ещё комфортна для купания, но в ней за лето накопилось много микроорганизмов.

Скопление людей. На курортах ещё много отдыхающих, что увеличивает риск передачи инфекции.

Какие кишечные инфекции подстерегают туристов в бархатный сезон: список самых распространенных

Главная опасность, подстерегающая отдыхающих в бархатный сезон, — это кишечные инфекции, которые могут вызывать вирусы и бактерии.

Ротавирусная инфекция: симптомы у взрослых и детей, лечение и профилактика

Ротавирусную инфекцию часто называют «кишечным гриппом», хотя к вирусам гриппа она не имеет никакого отношения. Это крайне заразное заболевание, которое подстерегает и детей, и взрослых. Коварство ротавируса заключается в его путях распространения: он передаётся не только через загрязнённую воду и пищу, но и контактно-бытовым путём. Чтобы заразиться, достаточно прикоснуться к поверхности, на которой остались микрочастицы вируса, а затем немытыми руками взять еду или просто дотронуться до рта.

Болезнь всегда начинается остро и бурно. Первые признаки — сильная рвота и резкий подъём температуры, которую бывает сложно сбить. К ним очень быстро присоединяется частый водянистый стул, чреватый обезвоживанием. Ротовирус часто маскируется под простуду и нередко сопровождается насморком, покраснением горла и болью при глотании.

Норовирусная инфекция — симптомы, с чего начинается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Норовирус: как передается и сколько длится болезнь? Основные симптомы

Именно она главный виновник масштабных вспышек желудочно-кишечных заболеваний в отелях, на круизных лайнерах и в местах большого скопления людей. Этот возбудитель невероятно заразен и обладает феноменальной устойчивостью к внешней среде, что позволяет ему молниеносно распространяться в коллективах.

Норовирус обнаруживает себя резко и внезапно, начинаясь обычно с изматывающей многократной рвоты. К ней присоединяются диарея с риском опасного обезвоживания, сильные схваткообразные боли в животе и выраженная мышечная слабость. В отличие от многих других инфекций, температура при норовирусе может оставаться невысокой либо отсутствовать вовсе.

Энтеровирусные инфекции

Энтеровирусные инфекции, такие как Коксаки и ECHO, особенно активны в период с конца лета до начала осени. Они очень заразны и передаются сразу несколькими путями: могут проникнуть в организм через загрязнённую воду или пищу, из-за немытых рук, а также воздушно-капельным путём при общении с больным человеком.

Клиническая картина этих инфекций отличается большим разнообразием, что часто затрудняет диагностику. Помимо классических кишечных проявлений в виде диареи и тошноты, заболевание может проявляться совершенно иными симптомами. У больных нередко развивается герпетическая ангина с болезненными язвочками в горле, появляется характерная сыпь на ладонях, стопах и в ротовой полости, что известно как синдром «рука – нога – рот». Некоторые штаммы вызывают конъюнктивит с покраснением и слезотечением глаз, а многие случаи сопровождаются высокой температурой, которая может носить волнообразный характер.

Вирус Коксаки — признаки, какая сыпь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Сальмонеллез: через сколько проявляется и как лечится? Источники заражения

Возбудитель сальмонеллёза встречается в продуктах животного происхождения, что делает особо опасными недостаточно обработанные термически блюда. Основными источниками заражения служат недожаренные мясо или птица, а также яйца, особенно в сыром виде или всмятку. Не менее рискованно приобретать молочные продукты в непроверенных местах, где могут нарушаться санитарные нормы (то самое парное молочко, купленное у трассы).

Заболевание развивается стремительно и проявляется ярко выраженными симптомами. Резкий подъём высокой температуры сопровождается сильными болями в животе и многократной рвотой. Характерным признаком является частый, зловонный стул, который имеет специфический зеленоватый оттенок. Такое сочетание симптомов приводит к быстрому обезвоживанию организма и требует незамедлительного обращения за медицинской помощью.

Кампилобактериоз

Это одна из самых распространённых бактериальных инфекций пищевого происхождения в мире. Его главными разносчиками являются продукты животноводства: непастеризованное сырое молоко и недостаточно обработанное термически мясо птицы.

Клиническая картина заболевания во многом напоминает сальмонеллёз. У заболевшего наблюдается выраженная лихорадка, приступы диареи, которая в некоторых случаях может содержать примеси крови, а также изматывающие сильные схваткообразные боли в области живота. Эти симптомы требуют обязательного вмешательства медиков.

Сальмонеллёз — симптомы, что делать, чтобы не подхватить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Лямблиоз

Паразитарное заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами — лямблиями. Заражение часто происходит при употреблении питьевой воды из подозрительных источников, колодцев или при случайном заглатывании воды во время купания в природных водоёмах и бассейнах.

Основные симптомы лямбиоза — длительная диарея, вздутие живота, повышенный метеоризм, болезненные ощущения в брюшной области и тошнота. В отличие от многих других кишечных инфекций, лямблиоз часто протекает без повышения температуры тела. Заболевание может перейти в хроническую форму и требует обращения к врачу.

Шигеллёз (дизентерия)

Шигеллёз, более известный как дизентерия, — острая бактериальная инфекция, поражающая толстый кишечник. Возбудители проникают в организм через немытые фрукты и овощи, загрязнённую воду и не прошедшие должную термическую обработку молочные продукты.

У заболевшего наблюдается частый, но скудный стул с примесью слизи и крови, ложные позывы к дефекации и высокая температура, вызванная общей интоксикацией. При дизентерии нужно немедленно обратиться за медицинской помощью: обезвоживание и повреждение кишечника могут привести к серьёзным осложнениям.

Дизентерия — симптомы, чем опасна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Чем еще можно заболеть на море кроме кишечной инфекции: от грибка до ОРВИ

Отдых в бархатный сезон могут испортить не только кишечные инфекции. Беспечных отпускников подстерегают паразиты, дерматиты и даже «зимние» ОРВИ и грипп.

Инфекции мочевыводящих путей

Их могут вызвать микроорганизмы, притаившиеся в воде. Длительное нахождение в мокром купальнике и плавках создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и их проникновения в мочевыводящие пути, что особенно актуально для женщин.

Паразитарные заболевания

Тёплая погода способствует сохранению в окружающей среде различных паразитов. Заразиться можно при контакте кожи стоп с песком или почвой, где могут находиться личинки гельминтов, а также при употреблении овощей, зелени или ягод, плохо вымытых или прямо с грядки.

Купание в пресноводных водоёмах чревато церкариозом, известным как «зуд купальщика»: личинки паразитов проникают в кожу, вызывая сильное раздражение.

Паразитарные инфекции — меры предосторожности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Дерматиты и аллергические реакции

Несмотря на то что солнце в этот период уже не такое агрессивное, как в середине лета, риск развития фотодерматитов (аллергии на солнце) остаётся высоким. Повышенная чувствительность кожи к солнечному излучению может проявиться после употребления некоторых лекарств, использования парфюмерии или косметики. Реакция часто выражается в появлении красной зудящей сыпи на открытых участках тела.

Респираторные инфекции (грипп, ОРВИ)

Парадоксально, но именно в комфортную погоду многие отдыхающие сталкиваются с простудами, гриппом и ОРВИ. Всё из-за стресса, который испытывает организм из-за акклиматизации после смены климата и часовых поясов. Добавим к этому беспечность самих отпускников, которые не предпринимают необходимые меры предосторожности, не соблюдают режим сна и пьют мало воды.

ОРВИ на отдыхе — как не подхватить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Srdjan Randjelovic

Грибок на ногах после пляжа: как избежать и чем лечить?

Бархатный сезон, несмотря на всю свою привлекательность, создаёт идеальные условия для распространения грибковых инфекций. Наиболее распространёнными возбудителями являются дерматофиты, поражающие стопы и ногти, а также дрожжевые грибы рода Candida, которые активно размножаются в тёплых и влажных кожных складках.

Источником заражения часто становится пляжный песок, который служит настоящим резервуаром для различных патогенов. На глубине 5–6 сантиметров песок сохраняет влажность и тепло и создаёт благоприятную среду для размножения возбудителей микозов. Особую опасность представляет размокшая после купания кожа стоп: на ней образуются микротрещины, через которые патогенные грибы легко проникают в организм.

Помимо кожных поражений, пляжные патогены могут вызывать и другие проблемы. Например, при попадании в область глаз различные возбудители способны спровоцировать конъюнктивит.

После пребывания на пляже и купания крайне важно тщательно промыть кожу под душем с мылом, уделяя особое внимание стопам и межпальцевым промежуткам. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать противогрибковые гели или спреи, которые создадут защитный барьер и предотвратят развитие инфекции.

Профилактика кишечных инфекций на море: памятка для туриста из 6 правил

Чтобы отпуск не пришлось тратить на лечение, соблюдайте несколько простых правил:

Мойте руки с мылом перед едой и после каждого выхода в общественные места. Используйте антисептик, если нет доступа к воде.

Пейте только бутилированную или кипячёную воду. Не пейте из-под крана, фонтанов, родников.

Тщательно мойте все фрукты и овощи (желательно кипячёной водой). Избегайте салатов с майонезом, пирожных с кремом, которые долго стояли не в холодильнике.

Старайтесь не глотать воду при купании в водоёмах и даже бассейнах.

После купания обязательно принимайте душ.

Следите за детьми особенно тщательно, так как они чаще всего становятся жертвами кишечных инфекций. Их иммунная система слабее, а правила гигиены они соблюдают не так строго.

При появлении симптомов (особенно у детей, пожилых людей или при наличии крови в стуле) — немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением! Особенно это важно при кишечных заболеваниях: обезвоживание может наступить очень быстро и быть опасным для жизни.

