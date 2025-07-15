Поплакать, попариться, помолиться: Как на Руси крестьяне справлялись с хандрой и депрессией

Славяне на Руси болели депрессией. Может быть, чаще нас, а может, реже, сейчас это в любом случае не тема разговора. Генетическая предрасположенность к депрессии всё равно была всегда, и у наших предков тоже. У 30% россиян выявили вариант rs6265-T гена BDNF, который повышает риск развития заболевания. Заметьте: всего лишь «повышает риск», а не «гарантирует болезнь». Как вы думаете, откуда в нас появился этот ген и его варианты? Естественно, от наших славянских предков. И вот как они боролись с большими и малыми болезнями души.

Париться в бане

Баня была не просто способом помыться. Это ритуальное место, которое очищает как тело, так и душу. Фото © «Шедеврум»

«Коли б не баня, то все бы мы пропали» — это старая русская поговорка, которая существует до сих пор. Она красноречиво отражает то, какую роль играла в жизни наших предков эта постройка с печью, вениками и таким устройством вентиляции, что воздух прогревался до 90 градусов по Цельсию. Баня не просто убирала телесные хвори — сам банный ритуал возвращал человеку власть над телом и эмоциями. При тревоге отступала реакция «бей — беги — замри», и можно было наконец расслабиться. Принято было хлестать друг друга вениками: отличная возможность избавиться от агрессии. Баня делала русского человека самим собой. Это сейчас депрессивным людям порой сложно принять душ неделями, тогда болезного могли буквально принести в баню.

Плакать (причитать)

Плакать — это нормально. Если, конечно, это эпизодический плач, а не многочасовые истерики каждый день. Фото © «Шедеврум»

Тут точно нужно оговориться. Мы не имеем в виду систему плача, которая проявляется при таких расстройствах личности, как, например, пограничное. В этом случае человек, как правило, остаётся в одиночестве, без поддержки, и не может контролировать тематику, а также интенсивность плача. И как раз с целью не допустить таких десятичасовых бесконтрольных рыданий были созданы народные традиционные обряды плача.

Когда девушка выходила замуж, когда молодого мужчину забирали в солдаты, когда кто-то умирал, когда происходили неурожай или падёж скота — во всех этих случаях в деревнях было принято плакать. Кажется, логика поражает до сих пор: кроме, пожалуй, свадьбы, любая ситуация выше — повод расстроиться. Но для восточных славян, в основном вятичей, а следом и для их потомков, русских, плач нёс важную магическую функцию. Они почти никогда не плакали в одиночестве. Каждый плач выступал как отдельное словесно-музыкальное произведение. Для плакальщицы это была не досадная истерика, от которой болит голова наутро, а настоящее творчество. Причитаниями и плачем создавалось народное искусство. Наверное, поэтому нашим предкам было просто легче плакать — они знали, как это правильно делать. И не страдали в одиночестве.

Молиться

Если что-то в мире и было в те годы эффективнее плача, то только молитва. Фото © «Шедеврум»

Молитва была для наших предков примерно как плач, но мощнее. При помощи плача проживали горе, но при помощи молитвы — успокаивали расшатанные эмоции и приходили к душевному спокойствию. Учитывая, что молитвы в христианстве бывают утренние и вечерние, такая практика ещё и неплохо структурировала время в те годы, когда не было даже механических часов. Ритмичная речь, повторы, звук собственного голоса — всё это успокаивало и, учитывая отсутствие таких сильных аудиовизуальных помех, как сейчас, даже помогало бороться с такими состояниями, как диссоциация, дереализация, деперсонализация и прочие. А знать, что «Иисус поймает тебя, если ты упадёшь», — всегда приятно, особенно в тяжёлые моменты.

Участвовать в коллективных обрядах

Коллективные обряды, веселье, купания, пляски у костра и прыжки через него на Ивана Купалу — жизнь наших предков была в чём-то скучнее, но в чём-то гораздо интереснее нашей. Фото © «Шедеврум»

Гадания, Святки, рождественские ритуалы, прыжки через костёр на Ивана Купалу, целая неделя Масленицы, расписанная по часам, сжигание чучела зимы, сжигание чучела Ярилы — всё это наполняло жизнь смыслом для наших предков. До того как современные города разрослись и стали вмещать в себя миллионы жителей, эти ритуалы даже не вызывали тревоги или агорафобии (боязни толпы), потому что всех присутствующих вы знали с детства. И каждый год работали с ними в поле над общим выживанием. Как раз поэтому общие собрания на народные праздники часто были действительно приятным времяпрепровождением.

Отправиться в поход или набег

Стильный и активный отдых, который позволял внезапно разбогатеть и отправить агрессию по нужному адресу. Фото © «Шедеврум»

Конечно, этот тип развлечений был доступен только княжеской дружине, но потом проник и в другие слои населения. Призывной армии на Руси не было до династии Романовых, поскольку Рюриковичи делили людей на два типа: тягловых и служилых. Тягловые должны были платить налоги продуктами или деньгами, а служилые — своей работой. Но военные походы на соседние страны, например на Византию, были одним из любимых развлечений ранних русских князей. При этом среди славян живы легенды о воинственных соплеменниках и до призыва на княжение варягов. В общем, военные походы вносили в жизнь элемент неожиданности, а также поднимали самооценку в случае успешного завершения. Для кого-то они были смыслом жизни и главной манией, например для князя Святослава. Веками былины о богатырях и их женской версии, поляницах, сохраняли память народа о такой жизни. Женские захоронения, где археологи смогли обнаружить оружие, тоже это доказывают.