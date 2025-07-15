Богородица, или Берегиня. Что можно и что нельзя делать 15 июля 2025 года, какой это праздник

В православном календаре установилась традиция отмечать 15 июля праздник Богородицы. Эта традиция пришла к нам из Византии. После крушения Западной Римской империи это государство со столицей в Константинополе стало единственным оплотом христианства в зарождающейся средневековой цивилизации. И долгие годы всё, что происходило в Византии, определяло развитие Церкви на годы вперёд. Но в России славяне назвали праздник по-своему — Берегиней. Почему? И что нельзя делать 15 июля, чтобы не прогневить ни Богородицу, ни Берегиню? Рассказываем в материале.

Богородица — что это за праздник?

Богородица — это православный праздник, который установлен в память о важных событиях в Византии. Фото © Wikipedia

Праздник Богородицы 15 июля на самом деле в большей степени связан не с самой мамой Иисуса Христа, а с памятью о ней и вещественными реликвиями, которые остались после всей каноничной новозаветной истории. Уже после распятия Христа, после успения (смерти и вознесения на небеса) Богородицы память о ней осталась не только в Библии. Церковь бережно хранила не только плащаницу Христа, но и Ризу Пресвятой Богородицы. Риза — это просто одежда. Сначала платье Богородицы хранилось у неё на родине, в Гефсимании. В V веке нашей эры по приказу императора Льва Великого реликвию перенесли оттуда в Константинополь — с целью сохранности, поскольку развал Западной Римской империи, скорее всего, сильно напугал в Византии всех. Риза осталась в храме Влахерны.

Но сам праздник Церковь учредила позже, и тут не обошлось без славян и их друзей, варягов. В IX веке в Киеве княжили дружинники Рюрика Аскольд и Дир, они «отбили» город у полянских князей, вассалов Хазарского каганата. Спустя некоторое время князь Аскольд пошёл с походом на Константинополь, осадил город и потерпел поражение. За это событие благодарили Ризу Пресвятой Богородицы во Влахерне, и Церковь учредила в честь одежды Богородицы праздник.

Почему праздник называют Берегиней?

Берегиня — это исконно славянская богиня холмов и рек. И не только. Фото © «Шедеврум»

В славянском календаре этот праздник зовут Берегиней, потому что образ Богородицы в народном сознании удивительно смешался с одной из древних богинь. Берегиня сначала была богиней холмов и рек, а в резьбе изображалась как русалка. И холмы, и реки были частью древней славянской цивилизации, потому что наши предки предпочитали строить городища на возвышенностях близ источника воды. Потом Берегиня стала покровительствовать хозяйству, дому, очагу и удаче, а её сакральным деревом стала берёза. Позже Русь приняла христианство, но добрая богиня осталась как одна из ипостасей Богородицы.

Как отпраздновать Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне — это православный праздник с историческими корнями. Фото © Life.ru

Праздник честной Ризы Богородицы 15 июля — отличный повод заглянуть в храм. Русская православная церковь — одна из наследниц той самой Церкви из V–IX веков, поэтому для нас этот праздник тоже важен. Даже несмотря на то, что появился он из-за нашего же нападения на Константинополь. Поэтому так важно знать, какие действия на праздник Богородицы — Берегини разрешены, а какие — запрещены.

Что нельзя делать на праздник Богородицы

На праздник Берегини, или Богородицы, нельзя делать эти вещи, и запрет лучше соблюдать. Фото © «Шедеврум»

В то же время на праздник Богородицы существует несколько запретов, которые нужно соблюдать. Иначе вы можете навлечь на себя гнев высших сил. Так как праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы перекликается в народном славянском календаре с днём Берегини, это особенно опасно. Рассказываем, что нельзя делать 15 июля. Нельзя ссориться, ругаться, материться и устраивать драки. Это «база» всех православных праздников.

Мирянам нужно дать земле отдохнуть, так что огородные и посевные работы под запретом.

Плохой день для купания: пробуждаются водяные духи.

Нельзя переезжать или отправляться в путешествие.

Что можно делать на праздник Богородицы

В день Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне нужно посетить храм. Фото © «Шедеврум»

Праздник Богородицы, вернее Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, — важный день в русской православной традиции. Поэтому 15 июля в храмах совершается специальная служба, посвящённая прославлению Богоматери. А ещё Церковь и народные обычаи установили несколько разрешённых на сегодня действий. Вот они. Можно сходить в храм и почтить подвиг Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы, который совершили греческие вельможи Гальвин и Кандин.

Можно помолиться дома, зажечь ладанку, потому что запах ладана — это запах Ризы Богородицы.

Можно заниматься рукоделием: шитьём, вязанием. А можно — творчеством: работой по дереву, рисованием, тихой и спокойной музыкой.

Нужно раздать деньги, еду или вещи тем, кто в них нуждается. Есть возможность принести помощь бедствующим в храм, а также множество благотворительных фондов.