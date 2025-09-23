Любви все возрасты покорны: как Валентина Фёдоровна из Уфы вновь стала невестой в 75 лет Оглавление Полвека вместе и внезапная утрата «Снова захотела жить. И намерена жить долго» Судьба её нашла, но через 50 лет «Оля, как ты смотришь на то, если я выйду замуж?» Планы и мечты супругов за 70 Ей 75, ему 80. Они встретились спустя полвека на кладбище и… вскоре сыграли свадьбу. История Валентины Арслановой из Уфы доказывает: для настоящей любви — возраст не помеха. 23 сентября, 05:00 Коллаж © Life.ru. Фото © Личный архив Ольги Алмазовой

75-летняя Валентина Арсланова из Уфы прожила в браке более полувека, потеряла мужа и едва не ушла в депрессию. Но спустя время судьба подарила ей новый шанс: женщина встретила старого знакомого и… снова вышла замуж. Дочь Валентины Ольга рассказала Life.ru, как после тяжёлой потери мама стала невестой в 75 лет и вновь обрела счастье и любовь.

Полвека вместе и внезапная утрата

Фото © Личный архив Ольги Алмазовой

Валентина Арсланова прожила вместе с мужем больше полувека. Их свадьба состоялась в 1972 году в Уфе, затем появилось двое детей, позже — внуки. Супруги прошли через многие испытания, включая болезнь мужа. Но в 2023 году жизнь резко изменилась: после повторного инсульта, осложнений и ковида мужа Валентины не стало. «Конечно, мы все были в шоке, так как не ожидали такого. Уже ждали его дома, я искала реабилитационный центр для него. После похорон нам было очень непросто», — вспоминает Ольга.

Оставшись одна после 51 года брака, Валентина погрузилась в тяжёлое состояние. Она не могла расстаться с вещами мужа, разговаривала с его фотографией, ежедневно ходила на кладбище. Её дочь Ольга, семейный психолог, вспоминает, что в тот момент больше всего боялась потерять и маму — от тоски и безысходности. «И я поняла, что она в депрессии и надо её спасать. Я поставила себе задачу сделать так, чтобы мама снова захотела жить. Сначала мне казалось, что это практически невыполнимая задача», — рассказывает женщина.

«Снова захотела жить. И намерена жить долго»

После тяжёлой утраты Ольга убедила маму начать жить заново: ходить в центр для пенсионеров, где проводятся занятия творчеством и танцами. Постепенно Валентина увлеклась новым образом жизни: стала ездить на экскурсии, путешествовать по России, выступать со стихами и песнями на сцене, даже поступила учиться игре на фортепиано. Через несколько месяцев она призналась, что снова хочет жить. Для семьи это было настоящим поворотным моментом: женщина, ещё недавно сломленная горем, обрела силы и желание двигаться вперёд. «Через полгода после смерти папы она сказала мне, что она снова захотела жить. И намерена жить долго», — отмечает Ольга.

Судьба её нашла, но через 50 лет

Фото © Личный архив Ольги Алмазовой

Судьба вмешалась неожиданным образом. На кладбище, где похоронен её муж, Валентина встретила старого знакомого — Николая Алексеевича, 80-летнего подполковника в отставке, овдовевшего четыре года назад. В юности Валентина и будущая жена Николая были соседками. Вскоре Николай женился на соседке Валентины и молодожёны переехали в Уфу, после Валентина также вышла замуж и переехала. По словам Ольги, иногда они пересекались в посёлке, когда навещали родных.

Спустя десятилетия судьба снова свела их в том же посёлке: женщина пришла навестить могилы родных, а Николай Алексеевич ухаживал за захоронением своей супруги. «Николай Алексеевич спросил, где она сейчас живёт, она сказала, что там же, где и жила в молодости, на той же улице. После этого они разошлись и не виделись целый год», — вспоминает женщина.

Через год после той встречи Николай разыскал Валентину: к женщине пришла соседка и рассказала, что её ищет какой-то мужчина. «Она вышла — и там оказался он, спустя год. К тому времени прошло уже 1,5 года с момента смерти папы и мама уже полностью пришла в себя», — вспоминает Ольга. С этого началось их общение: совместные прогулки, концерты, рестораны. Николай ухаживал настойчиво и вскоре предложил Валентине руку и сердце.

«Оля, как ты смотришь на то, если я выйду замуж?»

Ольга вспоминает, что однажды мама написала ей сообщение: «Оля, как ты смотришь на то, если я выйду замуж?» Женщина подумала, что это шутка, ведь тогда она ещё не знала про Николая Алексеевича. «Я очень обрадовалась, потому что считаю, что мама достойна быть счастливой. Конечно, я немного переживала, ведь я не знала этого человека. Переживала я только за маму, чтобы ей не было тяжело, чтобы это не стало для неё стрессом», — рассказывает женщина.

Видео © Личный архив Ольги Алмазовой

Через несколько дней Валентина позвонила дочери и рассказала, что ответила Николаю отказом, однако Ольга посоветовала маме ещё подумать. «Сказала, что уже привыкла жить одна, что сложно привыкать к чужому человеку. На что я ей ответила: не торопись и ещё подумай, ведь достойные мужчины на дороге не валяются», — вспоминает Ольга. В итоге Валентина согласилась выйти замуж за Николая и 11 июля 2025 года в Уфе состоялась их свадьба, на которую собралась вся семья.

Ольга отмечает, что мама заметно изменилась: в её глазах снова появилась любовь, она стала больше улыбаться, а рядом с Николаем выглядит по-настоящему счастливой. Он помогает ей по дому, сопровождает в поездках, поддерживает во всём. «Он называет её Валюша, говорит ей комплименты, заботится о ней. Он тоже светится рядом с ней. На свадьбе они прямо ворковали и светились оба. Я очень рада, что мама пережила такие прекрасные эмоции ещё раз. И я уверена, что это продлит жизнь им обоим», — добавила Ольга.

Планы и мечты супругов за 70

Фото © Личный архив Ольги Алмазовой

Сама Валентина рассказала Life.ru, что сейчас они с Николаем хотят отправиться в путешествие по России: посетить Байкал, Красноярский край, Владикавказ и Золотое кольцо. А также вместе ходить на концерты и в театры. «Не бояться знакомиться, встречаться, дать себе шанс на новую жизнь, не думать о том, кто и что подумает», — пожелала Валентина всем людям, ищущим свою вторую половинку.