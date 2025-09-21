Случится самое страшное: 4 причины, почему нельзя резко бросать таблетки от давления

Какое давление — это норма? А какое надо лечить? Нормальное давление для среднего человека — 120/80 миллиметров ртутного столба. Но тут возможны отклонения. Спортивные мужчины поднимают свою норму до 130/80, а вот худощавые женщины не вызывают беспокойства даже при цифрах 110/70. Но во врачебной практике сложились «пороги нормы»: верхний — это 140/90, а нижний — 100/60. Если ваше давление выше или ниже, пора лечиться. В первом случае — от гипертонии. Во втором — от гипотензии. Таблетки понижают высокое давление и поднимают низкое. Но самое главное — нельзя ничего делать без наблюдения врача и нельзя бросать их резко!

Какие таблетки от повышенного давления самые опасные

От повышенного давления могут назначить много таблеток. Несколько видов лекарств блокируют гипертонию по-разному. Фото © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Таблетки от повышенного давления нужны чаще, чем противоположные им по действию лекарства. Не только потому, что спортивных молодых людей в мире больше, чем худощавых девушек. Просто повышенное давление может привести к инсульту, инфаркту или гипертоническому кризу. Поэтому в первую очередь важнее давление «сбивать». Человечество придумало невероятно много лекарств для этого дела.

Самые опасные гипотензивные таблетки (то есть те, что снижают давление) — это альфа-адреноблокаторы, бета-блокаторы и стимуляторы α-рецепторов. Первые блокируют главные рецепторы гормона адреналина. Вторые блокируют рецепторы, которые реагируют на норадреналин и обычный адреналин. В результате сердцебиение замедляется, давление становится ниже. Третьи стимулируют α-рецепторы, которые тормозят выработку норадреналина. В итоге тоже понижают давление как в крови, так и внутри глаз, но с «побочкой»: хочется спать. Ни один из этих препаратов резко бросать нельзя.

Что будет, если резко бросить пить таблетки от давления

Таблетки от давления нельзя резко бросать. Просто поверьте, что никогда нельзя этого делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas

Таблетки от давления ни в коем случае нельзя бросать резко. Это не «учебная тревога», любой курс снижения давления приводит к тому, что без лекарств организм начинает вести себя как спущенная с поводка злая собака. При резкой отмене таблеток от давления он может так «взбеситься», что вызовет инсульт, инфаркт, гипертонический криз и много чего ещё. Вот 4 причины, почему нельзя резко бросать препараты. Рикошетная артериальная гипертензия. Гипертензия — то же, что и повышение давления. Иногда оно подскакивает невероятно высоко, до 200/120, что может вызвать гипертонический криз. Криз, в свою очередь, может привести к инфаркту миокарда, инсульту, отёку лёгких или расслоению аорты. Усиленная нагрузка на органы. При резкой отмене препаратов от давления сердце, сосуды и мозг начинают изнашиваться ещё сильнее, и это тоже вредит здоровью. Резкие перемены давления могут даже стать причиной дряблости стенок сосудов, а это приводит к аневризмам. Выброс адреналина. Когда организм, привыкший к тому, что сердце бьётся медленно, а сосуды расслаблены, сталкивается с резкой отменой таблеток от давления, у вас случается «интоксикация» своим же собственным адреналином. Раньше восприятие гормона мы блокировали, сейчас — его слишком много. Система не справляется. Компенсаторная вазоконстрикция. Если резко отменить препараты от высокого давления, сосуды внезапно сужаются. Они не находились в таком положении долгое время, поэтому давление и повышается до смертоносных значений. А если повезёт выжить, то урон стенкам сосудов будет нанесён жёсткий и пожизненный.

Какие ещё есть таблетки от высокого давления и как их назначают

От высокого давления лечат по-разному. Не только адреноблокаторами. Но ни один из препаратов отменять самому нельзя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_R

Есть ещё несколько групп препаратов, которые могут назначить в качестве «таблеток от давления». Это ингибиторы АПФ, ангиотензин-превращающего фермента. Ангиотензин-I расширяет сосуды, ангиотензин-II — сужает. Препараты класса иАПФ делают так, чтобы в теле оставалось больше ангиотензина-I. Кроме того, есть и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Они делают так, что тело не воспринимает ангиотензин-II, даже если его много. Для пожилых пациентов оптимальны антагонисты кальция, ведь они всего лишь блокируют кальциевые канальцы и расслабляют мускулатуру сосудов. А ещё есть диуретики. Они выводят из организма жидкость и натрий, крови становится меньше, она не так давит на сосуды. Обычно назначают комбинированные препараты, например, иАПФ + диуретик. Но как это всё прекращать пить? Главное — не резко.

Как отменять таблетки от давления

Таблетки от давления обязательно надо отменять под контролем врача. Процесс занимает от 2 до 4 недель, доза снижается постепенно. При снижении дозировки лекарств нужен постоянный контроль артериального давления и пульса. То есть рядом должны быть врач и тонометр. К тому же об отмене или снижении дозировке задумаются только если у вас стойкая нормализация давления или сезонное улучшение. А при неприятных побочных эффектах можно будет заменить один препарат на другой. Резко бросать или менять таблетки от давления нельзя!

Какие бывают таблетки от пониженного давления и чем они опасны

При пониженном давлении можно принять парочку штук. Их тоже нельзя резко отменять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / onsuda

При пониженном давлении обычно советуют пить крепкий чай. В напитке содержится кофеин, поэтому давление может нормализоваться, дойти хотя бы до 110/70. Но если чай и кофе не помогают, могут назначить и синтетические тонизирующие препараты. Например, некоторые анальгетики или аналептики. Самая главная опасность этих препаратов в том, что при приёме в больших дозах они могут превратить ваше низкое давление в высокое, причём резко. От этого может начаться тахикардия, ускорение сердца более чем 90 ударов в минуту. Отменять их резко тоже нельзя, потому что внезапные перепады давления изнашивают стенки сосудов и могут привести к кризисному состоянию.