Как снизить сахар в крови без лекарств: Простые и доступные каждому рабочие народные способы

Если вы озабочены снижением сахара в крови без лекарств, вероятно, дома есть глюкометр. Если его нет, постарайтесь приобрести, штука полезная. Иногда спасает жизни, как и тонометр, и пульсоксиметр. Но прежде, чем интерпретировать показатели глюкометра, неплохо бы знать, какое количество сахара в крови натощак является нормой. В 25 или 35 лет этот показатель должен быть в пределах диапазона от 4,1 до 5,9 ммоль на литр. Для 45 лет норма — это от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. А в почтенном возрасте, если вам 65 или даже 75, нормальными являются уже цифры от 4,0 до 6,4 ммоль на литр. У пожилых людей уровень сахара выше, и это нормально. Отклонения от нормы могут указывать на диабеты разных типов или преддиабетное состояние. Осторожно: стремительное изменение уровня глюкозы может быть опасным. Но если ваш сахар резко подскочил, а попасть к врачу нет возможности, можете попробовать снизить сами. В материале расскажем, как.

Физические упражнения

Физические упражнения снижают уровень сахара в крови естественным путём. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LarsZ

Главные потребители глюкозы в нашем организме — это мышцы. Если вам надо снизить уровень сахара в крови с 8 ммоль на литр хотя бы до 6, вам поможет обычная получасовая прогулка. Силовые тренировки снизят ещё существеннее — чем больше нагрузка на мускулатуру, тем больше расходуется сахара. Осторожно: резкое понижение реально опасно. Кроме того, если у вас больше 13 ммоль на литр, вам, наоборот, нужен полный покой. Полежите, пока сахар не снизится до 7 или 8 ммоль на литр. А вот если у вас 8 или 10 ммоль, тогда лёгкое кардио придётся кстати. А ещё есть такое состояние как «гестационный диабет», с ним порой сталкиваются беременные. Для них снижение сахара должно быть основано на плавании, ходьбе и бадминтоне. Это наименее травмоопасные виды упражнений. А ещё беременным нужно питаться по 5 раз в день, но без «быстрых» углеводов.

Пейте больше воды

Вода поможет вывести лишний сахар из организма. Надо пить её в больших количествах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

Вода — это жизнь. Особенно, когда подскочил сахар. Если уровень глюкозы резко повысился, пейте воду. Можно простую, можно газированную, но именно воду. Она будет выводить излишки сахара из организма естественным путём. А ещё вода нужна для производства инсулина, гормона, который переносит глюкозу из крови в клетки тканей. «Фабрика» инсулина и противоположного ему по действию глюкагона находится в поджелудочной железе. Если пьёте достаточно воды, два гормона действуют сообща и стабилизируют уровень сахара. В то же время обезвоживание — прямой путь к повышению глюкозы. И ещё совет: если думаете, что вы голодны, попробуйте сначала попить воды. Организм может перепутать голод с жаждой. Когда вы на самом деле хотите пить, а уровень сахара повышен, еда создаёт лишнюю нагрузку на организм.

Пейте лекарственные травы

Среди лекарственных трав есть такие, которые могут понизить уровень сахара в крови. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

Снижению уровня сахара в крови способствуют отвары из крапивы, одуванчика, цикория, коры грецких орехов и галеги (козлятника). В основном эти отвары в целом улучшают работу печени, обмен веществ и способствуют усвоению инсулина. Но не галега. Галега, или козлятник лекарственный, содержит в себе алкалоид галегин. Он не только повышает чувствительность к инсулину, но и снижает темпы производства глюкозы в печени. Правда, шутить с травками — себе дороже. Нужна консультация обычного врача, чтобы не усугубить состояние.

Съешьте горсть орехов

Снизить уровень сахара могут орехи, особенно с низким гликемическим индексом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kuvona

Чтобы снизить сахар в крови здесь и сейчас, вы можете съесть продукт, который содержит много белка, а вот углеводами похвастаться не может. Идеально подходят орехи. В особенности миндаль, фундук, фисташки, грецкие, бразильские и кедровые. Всё дело в гликемическом индексе. Чем меньше, тем лучше. У орехов он где-то на уровне 15. Как и у чёрной смородины, так что заменить орехи можно, в принципе, этой ягодой. Её способность снижать глюкозу доказана Университетом Восточной Финляндии.

Лайфхаки с корицей и уксусом

Это настоящие народные лайфхаки, но пользоваться ими надо с осторожностью. Не снижайте уровень сахара ниже 4 ммоль на литр!!! Фото © Freepik

Корица тоже регулирует чувствительность организма к инсулину, а именно — улучшает её. Поэтому корица станет полезным напитком в случае «подскочившего» сахара. Без подсластителей, без сахара, только корица и кипяток, и всё. Ещё есть народный лайфхак с уксусом. Одна столовая ложка на стакан воды смягчит гликемический ответ организма на еду. Растворять уксус в большом количестве воды — обязательно. Иначе придётся звонить в скорую.

Профилактика высокого сахара в крови

А вот что надо делать, чтобы сахар больше не «подскакивал». Профилактика диабета. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Для профилактики «кутерьмы» с уровнем сахара можно вовлечься в мир правильного питания. Для начала исключите «быстрые» углеводы. Они содержатся в самом сахаре, сладостях, газировках, пакетированных соках, выпечке, белом хлебе, макаронах, обработанном рисе, чипсах, еде быстрого приготовления... По сути, это простые сахара. Организм моментально расщепляет и усваивает их, а вот глюкоза в крови резко подскакивает. Вам даются энергия и чувство насыщения, но на короткий срок, зато чувство голода потом сильнее.

Отдайте предпочтение сбалансированному питанию по «правилу тарелки». Половину тарелки тут занимают овощи, другую половину делят между собой белок и сложные углеводы. Сложные углеводы есть, например, в гречке, киноа, овсянке, перловке, цельнозерновых культурах. Хлеб вам тоже можно теперь только цельнозерновой. А ещё постарайтесь максимально снизить уровень стресса. От тревоги, страха или панических атак уровень сахара сразу «подскакивает».