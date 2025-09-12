Единый день голосования
12 сентября, 14:06

Онищенко назвал прививку, которую россияне должны делать каждый год

Онищенко призвал каждый год прививаться от гриппа

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина

Россиянам следует каждый год прививаться от гриппа, уверен бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, если проходить вакцинацию регулярно, то можно быть уверенным, что получится спокойно пережить подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Мы прививаемся от гриппа, потому что грипп по своей природе такой, что он очень быстро мутирует и обходит тот иммунитет, который мы имели с прошлого года, привившись или переболев», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Аналогичная ситуация складывается и с коронавирусом, подчеркнул Онищенко. Устойчивость иммунитета сохраняется в течение года. Однако в 2025 году ещё не возникло эпидемиологических предпосылок для того, чтобы прививаться от ковида.

Ранее Life.ru рассказал про самые опасные штаммы коронавируса, а также выяснил, как защитить себя и будет ли пандемия. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма ковида.

