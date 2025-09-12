Онищенко назвал прививку, которую россияне должны делать каждый год
Россиянам следует каждый год прививаться от гриппа, уверен бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, если проходить вакцинацию регулярно, то можно быть уверенным, что получится спокойно пережить подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ.
«Мы прививаемся от гриппа, потому что грипп по своей природе такой, что он очень быстро мутирует и обходит тот иммунитет, который мы имели с прошлого года, привившись или переболев», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
Аналогичная ситуация складывается и с коронавирусом, подчеркнул Онищенко. Устойчивость иммунитета сохраняется в течение года. Однако в 2025 году ещё не возникло эпидемиологических предпосылок для того, чтобы прививаться от ковида.
