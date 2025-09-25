Осень атак: как защитить свои фото и голос в Сети от мошенников Оглавление Зачем защищать фото и голос Главные угрозы 2025 года Как защитить себя: пошаговые советы Настройка приватности Защита голоса Технические меры Проверка информации Что делать, если вы уже стали жертвой Осенью активизируются онлайн-мошенники: они используют фото и голос, чтобы создавать поддельные звонки и аккаунты. Дипфейки и кража личных данных становятся массовым явлением. Life.ru разбирает, как защититься от новых схем и сохранить цифровую безопасность. 24 сентября, 22:25 Как защитить ваши персональные данные от мошенников — список. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / verticalstock, NazArt, Yta23, © Freepik / kjpargeter

Зачем защищать фото и голос

По данным «Лаборатории Касперского» и Центробанка РФ, число атак с использованием искусственного интеллекта за последний год выросло в несколько раз. Если раньше для создания дипфейка требовались часы работы специалистов, сегодня достаточно короткой записи или нескольких снимков, чтобы нейросеть выдала убедительный результат.

Мошенники запускают новые схемы, в том числе с использованием нейросетей и дипфейков. Особенно опасны случаи, когда злоумышленники получают доступ к фото и голосу обычных пользователей — именно эти данные позволяют создавать фальшивые аккаунты, звонки-подделки и даже оформлять кредиты.

Главные угрозы 2025 года

Новые технологии расширили арсенал мошенников. Теперь опасность не только в «фишинговых» письмах или поддельных сайтах — в ход пошли методы, которые напрямую используют фото и голос.

Голосовые дипфейки: алгоритмы машинного обучения копируют голос почти безошибочно. Нужно всего 20–30 секунд записи, чтобы искусственный интеллект воспроизвел тембр и интонацию. С таким материалом звонок от «родственника», попавшего в беду, или «сотрудника банка» звучит максимально правдоподобно. Жертва слышит знакомый голос — и не успевает включить критическое мышление.

Фальшивые фото и видео: поддельные селфи и документы стали новым инструментом взлома. Их используют для оформления онлайн-кредитов, доступа к аккаунтам или создания фальшивых страниц. Есть и более грубые приёмы: личные снимки обрабатывают и применяют для шантажа — «ваши фото уже гуляют по Сети, заплатите, чтобы мы их удалили».

Утечки в соцсетях и приложениях: даже закрытый профиль в соцсетях не гарантирует полной защиты. Фото и голос могут утечь через сторонние сервисы хранения данных, взломанные облака или приложения, которым когда-то дали доступ к камере и микрофону. Пользователи редко проверяют эти разрешения — а значит, сами оставляют «чёрный ход» в собственную жизнь.

Комбинированные схемы: наибольшую опасность представляют атаки, где совмещают фото и голос. Такой «цифровой двойник» вызывает доверие: жертва видит знакомое лицо и слышит привычный голос. Нередко эти схемы используют для видеозвонков: на экране появляется «родственник», а голос полностью совпадает. Человек теряется и выполняет любые просьбы — от перевода денег до передачи конфиденциальной информации.

Как защитить себя: пошаговые советы

Настройка приватности

Первое, что стоит сделать, — навести порядок в соцсетях и приложениях. Именно они чаще всего становятся источником фото и аудио для мошенников.

Подумайте перед публикацией. Снимки с работы, детей, документов или отдыха дают злоумышленникам массу информации. Даже невинное фото из офиса может раскрыть адрес компании или внутренние данные.

Закройте альбомы и сторис. В настройках большинства соцсетей можно ограничить доступ только для друзей или определённых групп.

Используйте водяные знаки. Простое наложение текста или логотипа на снимок делает его менее привлекательным для подделки.

Проверьте разрешения приложений. Многие сервисы получают доступ к камере и микрофону без реальной необходимости. Раз в несколько месяцев полезно чистить список и отключать лишние разрешения.

Защита голоса

Голос стал не просто способом общения, а инструментом идентификации в банках и сервисах. Значит, относиться к нему нужно как к паролю. Не раздавайте голос направо и налево. Отправка голосовых сообщений в неизвестные чаты или «опросы» может обернуться тем, что ваша речь окажется в руках мошенников.

Придумайте короткую фразу или слово, которое знаете только вы и близкие (семейный код). В случае «подозрительного звонка» это быстрый тест на подлинность.

Минимизируйте длинные записи. Чем больше материала о вашей речи есть в Сети, тем проще её подделать. Лучше ограничиваться короткими аудиофрагментами, а для подкастов или видео использовать ограниченный доступ.

Будьте внимательны к неожиданным просьбам. Даже если звонок звучит «по-родному», не спешите выполнять просьбу — задайте уточняющий вопрос, который знает только ваш близкий человек.

Технические меры

Иногда мы думаем: «Я не айтишник, что я могу сделать?» На самом деле базовые настройки доступны каждому, а их эффективность доказана.

Двухфакторная аутентификация. Даже если пароль украдут, вход потребует дополнительный код или подтверждение на телефоне.

Разные пароли для разных сервисов. Один и тот же пароль для соцсети и интернет-банка — это как один ключ от квартиры и автомобиля. Удобно, но крайне рискованно.

Менеджер паролей. Различные сервисы или встроенные менеджеры в браузерах позволяют хранить десятки комбинаций в зашифрованном виде.

Обновления. Звучит скучно, но именно апдейты закрывают дыры, которыми пользуются мошенники. Отложить обновление на неделю — значит оставить для атак открытые ворота.

Антивирус и VPN. Это не панацея, но дополнительные уровни защиты, которые помогают снизить риск утечек.

Проверка информации

Ну вот сразу пример: если звонят и говорят: «Мы из управляющей компании, завтра придём менять домофон, вам придёт код от домофона по СМС, продиктуйте его нам для активации», — это почти наверняка мошенники. Самый надёжный инструмент защиты — критическое мышление. В большинстве случаев именно спешка и доверчивость позволяют мошенникам работать. Уместным советом будет перепроверять звонки. Или другой пример: настоящий сотрудник банка не будет требовать перевести деньги на «безопасный счёт». Всегда перезванивайте по официальному номеру. Если получили странное изображение от «знакомого», перепроверяйте фото, попробуйте поиск по картинке — часто он выявляет подделки.

Вам также могут набрать и с любого мессенджера, в таком случае анализируйте видео, ведь многие сервисы позволяют распознавать признаки дипфейка: неестественные движения губ, странный свет, резкие артефакты. Не бойтесь задавать вопросы. Мошенники рассчитывают на растерянность. Один-два уточняющих вопроса могут полностью сбить их сценарий.

Что делать, если вы уже стали жертвой

Даже если мошенники использовали ваше фото или голос, важно не паниковать. Главное — действовать быстро и системно. Сценарии бывают разными: «сотрудник банка», «коммунальные службы», «замена домофона», «курьер с посылкой». Важно помнить: цель всегда одна — получить доступ к вашим данным или деньгам.

Зафиксируйте доказательства. Сохраняйте любые материалы: скриншоты переписки, номера телефонов, записи звонков. Если вам присылают СМС-код и просят продиктовать его, обязательно сделайте скриншот. Скопируйте ссылки на страницы или публикации, где использованы ваши фото. Эти данные помогут и полиции, и операторам связи при расследовании.

Срочно свяжитесь с банком и оператором связи. Даже если звонок был «про домофон», СМС-код часто оказывается банковским или привязанным к вашему аккаунту в мессенджере. Позвоните в свой банк по официальному номеру (на карте или сайте). Уточните, не было ли подозрительных операций. Оператор связи может заблокировать подозрительный номер или отследить действия с сим-картой.

Обратитесь в полицию и Роскомнадзор. Любая попытка обмана с использованием СМС-кодов, голоса или фото — это киберпреступление. Подайте заявление в полицию, даже если ущерб пока не нанесён. Сообщите о поддельных звонках или сайтах в Роскомнадзор — они могут ограничить доступ к мошенническим ресурсам.

Предупредите близких и соседей. Мошенники часто атакуют по цепочке: сегодня вам звонят «про домофон», завтра — вашим соседям или родственникам. Расскажите близким о случае и объясните, что нельзя диктовать СМС-коды и пароли. В подъездах и чатах домов такие предупреждения особенно полезны.

Пересмотрите уровень защиты. После инцидента важно понять, где именно была уязвимость. Смените пароли, включите двухфакторную аутентификацию. Проверьте, какие приложения имеют доступ к СМС и уведомлениям. Если в звонке упоминались ваши личные данные (адрес, квартира), подумайте, откуда они могли попасть к злоумышленникам.

