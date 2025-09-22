Банки обязаны возвращать украденные мошенниками деньги. Но здесь есть подводные камни Оглавление Условия возврата Нюансы: вы можете больше не увидеть свои деньги Что делать пострадавшим: Как правильно подать заявление о мошенничестве в банк Как правильно подать заявление в полицию Как подать иск в суд на мошенничество с банковскими переводами Комментарий эксперта Согласно законодательству, банки теперь обязаны возвращать деньги, украденные мошенниками. Однако для клиента здесь есть подводные камни. Life.ru предлагает разобраться в этом вопросе. 21 сентября, 21:25 Когда банки обязаны возвращать деньги, похищенные мошенниками, — все нюансы. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Evison, Urban_Reporter

С 25 июля 2024 года в России банки обязаны возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками, в течение 30 дней после того, как обманутый гражданин напишет заявление о краже. Такие требования прописаны в Федеральном законе от 24 июля 2023 года №369-ФЗ. Однако это положение оговорено рядом условий, которые полезно знать клиенту любого банка.

Условия возврата

Банк обязан вернуть деньги, если:

допустил перевод средств на мошеннический счёт, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;

не направил клиенту уведомление о переводе, который был совершён без согласия клиента;

если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то банк может не возмещать средства.

В случае потери карты клиент обязан сообщить в банк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Нюансы: вы можете больше не увидеть свои деньги

В последнее время мошенники применяют всё более изощрённые схемы, чтобы добраться до банковских счетов своих жертв. Чаще всего они звонят, представляясь сотрудниками банка или службы безопасности. Голос звучит уверенно, иногда используют подмену номера, а на экране телефона появляется официальный номер банка. Жертве сообщают о подозрительных операциях и пугают блокировкой счёта. Чтобы «спасти деньги», человека уговаривают срочно перевести средства на «безопасный счёт», который на самом деле принадлежит мошенникам.

Другой популярный способ — фальшивые СМС или сообщения в мессенджерах со ссылкой на якобы официальный сайт банка. Переходя по такой ссылке, человек вводит свои логин и пароль, которые тут же попадают злоумышленникам. Есть и схемы с вложенными файлами или просьбой установить приложение для «удалённой помощи» — после этого мошенники получают полный доступ к смартфону и интернет-банку. Главное правило защиты простое: никогда не сообщать данные карт и не совершать операции по чужой просьбе, даже если звонок кажется официальным.

Но представьте, что на вас оказали психологическое воздействие или иным способом заставили перевести мошенникам определённую сумму денег. Сразу отчаиваться не стоит, но и надеяться на то, что банк вернёт вам средства по первому требованию, тоже. Если клиент сам перевёл деньги, процедура возврата средств значительно усложняется.

Что делать пострадавшим:

Обратиться в банк. Нужно как можно скорее позвонить в банк, со счёта которого был совершён перевод, и сообщить специалистам о мошенничестве. Сообщить о происшествии в Центробанк. Банк России собирает обращения обо всех преступлениях в финансовой сфере и может помочь в расследовании дела. Написать заявление в полицию. Это можно сделать как при личном визите в отделение полиции, так и онлайн на официальном сайте МВД. К заявлению необходимо приложить банковскую выписку о движении средств на счёте и описать как можно больше подробностей произошедшего. Нанять юриста. Если речь идёт о значительной сумме ущерба, лучше всего обратиться за помощью к опытному специалисту. Подать иск в суд. Если мошенники украли до 50 тысяч рублей, иск о неосновательном обогащении подаётся в мировой суд, при большей сумме — в районный суд. Если речь идёт о значительном ущербе, нужно обратиться в прокуратуру лично или отправить заявление заказным письмом. Найти других пострадавших. Коллективный иск привлекает больше внимания, помогает снизить расходы на юридическую помощь и повышает шансы на успешное раскрытие дела.

Как правильно подать заявление о мошенничестве в банк

Заявление о мошенничестве в банк необходимо подать незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днём поступления информации от банка о списании средств.

Структура заявления:

Шапка. Указывается наименование банка, куда подаётся заявление, ФИО лица, подающего заявление, адрес, телефон и электронная почта заявителя, по которым с ним следует связаться. Заголовок. Целесообразно назвать документ претензией или заявлением о возврате незаконно списанных денежных средств. Введение. Нужно указать, что заявитель является клиентом банка и реквизиты счёта, в отношении которого выявлены мошеннические действия. Основная часть. Здесь подробно описывают ситуацию: когда и как произошло мошенничество, какие действия предприняли (например, блокировка карты, обращение в службу поддержки). Укажите суммы, даты и другие важные детали. Прикладывают копии документов, подтверждающих факт кражи денег. Требования. Здесь формулируют, чего хочет заявитель: возврат средств, расследование инцидента, предоставление сведений в отношении незаконно проведённой операции и т.д.

Если заявление подают лично, рекомендуют подготовить два экземпляра. Один вручают представителю кредитной организации, а второй, на котором он поставит дату, печать и подпись, оставляют себе. Это докажет, что заявление своевременно подали в банк и зарегистрировали.

С 1 июля 2024 года вступил в силу закон, обязывающий банки и другие финансовые организации отвечать на письменные обращения граждан в течение 15 дней после регистрации. В сложных случаях банк может уведомить заявителя и продлить рассмотрение ещё на 10 дней.

Подать заявление можно несколькими способами:

Через приложение или онлайн-банк. Самый простой и быстрый вариант. Можно воспользоваться готовой формой для подачи заявления.

Заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Рассмотрение такой претензии может занять больше времени, так как срок доставки не учитывается.

В офисе банка. Нужно обратиться в любое отделение банка и передать заявление о мошенничестве ответственному специалисту.

Заявление о мошенничестве надо подать в банк немедленно — не позднее следующего дня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Kuranets

Как правильно подать заявление в полицию

Для подачи заявления в полицию о мошенничестве обычно достаточно паспорта — это основной документ, подтверждающий личность заявителя. Однако желательно иметь при себе документы, связанные с преступлением. Это могут быть, например:

банковские выписки, подтверждающие списание денег со счёта;

записи и распечатки телефонных разговоров с аферистом, скриншоты СМС с кодами подтверждения операций;

распечатки переписки с мошенником, при этом оригинал сообщений в телефоне или на страницах в социальных сетях лучше не удалять;

выписки с банковских счетов, доказывающие, что деньги не поступали, — в случае оформления кредита или микрозайма на имя заявителя онлайн;

кассовые чеки, если была оплачена услуга или товар, а мошенник сразу исчез;

договор, заключённый с псевдоброкером или компанией, которая оказалась финансовой пирамидой, либо расписка, по которой были переданы аферисту деньги;

записи с камер видеонаблюдения, если мошенничество совершено в людном месте.

Однако следует помнить, что для подачи заявления в полицию никаких дополнительных справок или заверений не требуется. Вам не имеют права отказать в приёме заявления, даже если заявитель пришёл без документов, подтверждающих факт мошенничества.

Сроки подачи заявления в полицию о мошенничестве:

Точные сроки подачи заявления о мошенничестве законом не установлены. Однако есть срок давности привлечения к уголовной ответственности, по истечении которого заявитель может получить отказ в возбуждении уголовного дела. Согласно ст. 78 УК РФ, он составляет:

для преступлений небольшой тяжести — 2 года;

для преступлений средней тяжести — 6 лет;

для тяжких преступлений — 10 лет.

По общему правилу дело заводят в районном отделе полиции по месту совершения правонарушения. Если мошеннические действия осуществили в банкомате, на улице, в офисе, в магазине и пр., то обращаются в районное отделение по месту нахождения объектов. В случае телефонного или интернет-преступления — в отдел по месту жительства.

Как подать иск в суд на мошенничество с банковскими переводами

Для подачи иска в суд по случаю мошенничества с банковскими переводами рекомендуется обратиться к юристу. Чтобы начать судебное разбирательство, нужно собрать доказательную базу и подать исковое заявление. В нём необходимо указать:

Данные истца — ФИО, данные паспорта, адрес, контакты.

Данные ответчика — ФИО и место жительства.

Полное описание ситуации, а также описание нанесённого ущерба.

Различные доказательства, подтверждающие слова истца, — это могут быть скриншоты сообщений, выписки по счёту, детализация телефонных разговоров, свидетельские показания и так далее.

Общую сумму, которую истец требует взыскать с ответчика, — обычно она включает в себя не только сумму ущерба, но ещё и судебные издержки, оплату юриста, моральную компенсацию и так далее.

При похищении денег с карты лучше обратиться в полицию и в суд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Комментарий эксперта

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал Life.ru, в каких случаях банки обязаны вернуть клиенту похищенные аферистами деньги.

— Эти 30 дней берутся на то, чтобы банк провёл самостоятельное расследование по поводу того, при каких обстоятельствах было совершено списание средств и действительно ли это была мошенническая схема. Иными словами, банк должен всё проверить, и если он придёт к выводу, что деньги действительно были списаны незаконно и без участия владельца банковского счёта, то он обязуется вернуть все списанные средства в течение 30 дней, если это внутрироссийские расчёты, а если же у россиянина списали средства из-за границы, то на это, как правило, уходит до 60 дней, хотя чёткого указания по срокам в данном случае нет. Если банк поймёт, что вы действовали совершенно на законных основаниях и что это действительно были мошенники, а не с другом вы договорились, тогда вам восстановят эту сумму, — сказал эксперт.

По словам экономиста, банки обязаны возвращать средства обманутым клиентам лишь в определённых ситуациях, в частности, если сам банк допустил ошибку или же россиянин перевёл средства не добровольно.

— Существует специальная база Банка России, куда вносятся все сомнительные счета, которые были замешаны в мошенничестве. Соответственно, если банк проявил халатность и допустил перевод на счёт, который находится в этой базе, то в таком случае банк будет обязан компенсировать убытки. Также если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода без согласия человека, то он также обязан вернуть все украденные средства, — объяснил спикер.