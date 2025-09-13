Эксперт раскрыла реальные зарплаты айтишников в 2025 году — цифры шокируют даже москвичей

Айти-сфера в России продолжает удивлять размерами зарплат, которые для многих остаются недосягаемой мечтой. Пока обычные офисные сотрудники радуются прибавке в пять тысяч рублей, программисты обсуждают, стоит ли менять работу ради лишних ста тысяч в месяц. Мы разобрались, сколько реально зарабатывают IT-специалисты в 2025 году, и выяснили, что разброс доходов в этой сфере поражает воображение — от скромных 60 тысяч у новичков до космических 450 тысяч у архитекторов ПО.

Средняя температура по больнице: 183 тысячи рублей

Сколько зарабатывают программисты в Москве и регионах в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Когда говорят о средней зарплате айтишников, цифра в 183 тысячи рублей может ввести в заблуждение. За этим красивым числом скрывается огромная пропасть между начинающими специалистами и матёрыми профессионалами. Представьте себе: джуниор-программист получает 60 тысяч рублей, что сопоставимо с зарплатой продавца в крупном магазине, а его коллега-сеньор в той же компании может получать в три-четыре раза больше. Эта разница объясняется не только опытом, но и сложностью задач, которые решает специалист. Если джуниор исправляет простые баги и делает типовые функции под присмотром наставника, то сеньор проектирует архитектуру целых систем и принимает технические решения, от которых зависит судьба проекта на миллионы рублей. Неудивительно, что работодатели готовы доплачивать за такую ответственность.

География доходов: Москва рулит, регионы догоняют

Московские айтишники по-прежнему живут в параллельной финансовой вселенной, где средняя зарплата составляет 225 тысяч рублей. Это объясняется не только дороговизной столичной жизни, но и концентрацией крупных IT-компаний, которые готовы платить премиальные суммы за лучшие кадры. Питерские коллеги получают чуть скромнее — около 192 тысяч рублей, но всё равно чувствуют себя финансовой элитой на фоне среднестатистических зарплат в городе. А вот в регионах картина более прозаичная — 160 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, разница не такая уж большая, но если учесть стоимость жизни, то региональные программисты часто оказываются в более выгодном положении. Трёхкомнатная квартира в Екатеринбурге обойдётся дешевле московской студии, а качество жизни может оказаться выше.

Элита IT-профессий: где платят как олигархам

Средняя зарплата айтишника в России: от джуниора до сеньора. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Зилина Султанова, учредитель HR-агентства «Нанято» и карьерный консультант, объясняет, какие специалисты находятся на вершине зарплатной пирамиды: «Архитекторы программного обеспечения — их зарплаты могут достигать до 448 тысяч рублей в месяц. Также высокооплачиваемыми являются Objective‑C‑разработчики с доходами около 380 тысяч рублей». Эти цифры кажутся фантастическими, но они отражают реальную ценность специалистов, которые могут спроектировать IT-систему с нуля или работать с редкими технологиями. DevOps-инженеры зарабатывают в среднем 248 тысяч рублей, что вполне логично — они обеспечивают бесперебойную работу всей IT-инфраструктуры компании. Data Scientist'ы получают около 235 тысяч рублей за умение извлекать бизнес-смыслы из больших данных. Руководители технических подразделений тоже не обижены — их доходы составляют примерно 237 тысяч рублей в месяц.

От стажёра до гуру: карьерная лестница в цифрах

Путь IT-специалиста напоминает компьютерную игру с уровнями сложности, где каждый новый уровень открывает не только новые возможности, но и кратно увеличивает доходы. Эксперт отмечает разительный контраст в оплате труда: «Начинающие (джуниоры) зарабатывают примерно 60 тысяч рублей, а сеньоры, опытные специалисты и руководители — от 200 тысяч рублей и выше». Переход от джуниора к мидлу обычно занимает год-два активного обучения и практики, а от мидла до сеньора — ещё столько же. Но каждый шаг окупается сторицей: мидл-разработчик уже получает 120–150 тысяч рублей, что в два раза больше стартовой позиции. Сеньоры же находятся в совершенно другой весовой категории — их экспертиза ценится настолько высоко, что компании готовы бороться за таких сотрудников.

Золотое дно современности: почему IT до сих пор в топе

IT-зарплаты 2025: самые высокооплачиваемые специальности в программировании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Несмотря на разговоры о насыщении рынка, IT-сфера остаётся финансовым оазисом на фоне других отраслей. Султанова подтверждает устойчивость этого тренда: «IT‑сектор по-прежнему остаётся одним из наиболее привлекательных с точки зрения доходов и карьерных возможностей». Однако эксперт предупреждает о новых тенденциях: «Темпы роста зарплат в IT‑отрасли сохраняются, однако наблюдается тенденция их замедления. Это связано с насыщением рынка, экономическими факторами и изменениями в спросе на различные компетенции». Это означает, что эпоха бешеного роста зарплат подходит к концу, но сама отрасль никуда не денется. Цифровизация, искусственный интеллект, интернет вещей — все эти направления требуют квалифицированных кадров. Просто теперь для получения высокой зарплаты недостаточно просто уметь программировать — нужно становиться экспертом в узкой области.