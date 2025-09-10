iPhone 17 наконец вышел: 7 крутых фишек новых смартфонов Apple в 2025 году

Вчера Apple провела свою традиционную сентябрьскую презентацию, и мы наконец-то увидели новое поколение iPhone. Компания представила сразу четыре модели — iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Некоторые изменения оказались ожидаемыми, но есть и настоящие сюрпризы, которые точно заставят фанатов Apple задуматься об апгрейде. Мы разобрали все ключевые особенности новинок и выделили семь главных фишек, которые действительно имеют значение. Да, только семь. 17 пунктов «инноваций» просто не наберётся...

Появился самый тонкий iPhone в истории — iPhone Air

iPhone Air заменил модель Plus: характеристики и особенности. Фото © ТАСС / AP

Главная сенсация презентации — это iPhone Air, который заменил модель Plus. Apple создала самый тонкий смартфон в своей истории, и это действительно впечатляет! У устройства экран 6,5 дюйма, но при этом оно невероятно изящное. Правда, за такую элегантность пришлось заплатить — у iPhone Air всего одна камера и процессор с пятью графическими ядрами вместо шести. Но для тех, кто ценит стиль больше фотовозможностей, — это идеальный выбор. Цена стартует от 999 долларов в США и от 144 990 рублей в России. Цветовая гамма тоже радует — чёрный, белый, голубой и светло-золотой оттенок.

Все iPhone получили дисплеи 120 Гц — наконец-то!

Все iPhone 17 получили экраны 120 герц и улучшенные камеры. Фото © apple

Это давно пора было сделать! Apple наконец убрала различия в частоте обновления дисплеев между базовыми и Pro-версиями. Теперь все модели iPhone 17 имеют экраны с частотой 120 Гц, что делает анимацию плавной, а прокрутку — шелковистой. Раньше эта фишка была доступна только в дорогих Pro-моделях, а обычные пользователи довольствовались 60 Гц. Да, в 2025 году это выглядело архаично, особенно на фоне бюджетных Android-смартфонов с высокочастотными дисплеями. Базовый iPhone 17 также получил увеличенный экран — 6,3 дюйма вместо прежних размеров, что делает его более удобным для работы и развлечений.

Революция в дизайне камер Pro-моделей

Apple iPhone 17 Pro получил радикально новый дизайн камер. Фото © apple

Apple кардинально изменила внешний вид блока камер в iPhone 17 Pro и Pro Max — впервые за много лет! Теперь он растянут на всю ширину задней панели смартфона, что выглядит совершенно по-новому. Объективы остались на привычных местах, но вспышку и LiDAR перенесли к противоположному краю. Это не просто косметическое изменение — новый дизайн лучше распределяет вес устройства и делает его более сбалансированным в руке. Кстати, Apple также переместила логотип компании — теперь яблоко располагается ниже, в центре новой стеклянной панели под блоком камер.

Мощная система камер с тройкой 48-мегапиксельных сенсоров

Презентация Apple: iPhone 17 Pro Max, Air и другие новинки. Фото © apple

Apple серьёзно прокачала фотовозможности Pro-моделей. Теперь iPhone 17 Pro и Pro Max оснащены тремя основными камерами по 48 мегапикселей каждая — основная, ультраширокоугольная и телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом. Это настоящий прорыв в мобильной фотографии! Плюс все модели получили улучшенную фронтальную камеру на 18 мегапикселей вместо прежних 12. Новая селфи-камера поддерживает технологию Center Stage, которая автоматически держит вас в центре кадра, даже если вы двигаетесь во время видеозвонка. Теперь можно забыть о постоянных попытках попасть в кадр!

Гигантские батареи и рекордное время автономности

Новые iPhone 17: какие улучшения получили Pro-модели. Фото © apple

Apple значительно увеличила ёмкость аккумуляторов во всех новых моделях. iPhone 17 Pro Max получил батарею на 5088 мАч — это абсолютный рекорд для iPhone! В результате флагман может проигрывать видео целых 39 часов подряд — на шесть часов больше предыдущей модели. iPhone 17 Pro работает 33 часа, а базовый iPhone — 17–30 часов, что на восемь часов больше прошлогодней версии. Даже самый тонкий iPhone Air с батареей 3149 мАч обеспечивает 27 часов видеопросмотра. Теперь точно можно не беспокоиться о зарядке в течение дня, а для многих пользователей хватит и на два дня активного использования.

Новые процессоры A19 и A19 Pro с невероятной производительностью

Технические характеристики всех моделей iPhone 17 подробно. Фото © apple

Apple представила новое поколение своих фирменных чипов. Базовый iPhone 17 получил процессор A19, а остальные модели — A19 Pro с производительностью на 40% выше предыдущего поколения. Это означает ещё более плавную работу самых требовательных приложений, игр и функций искусственного интеллекта. Важное изменение — увеличение оперативной памяти. iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max получили по 12 ГБ ОЗУ, что позволит держать в памяти больше приложений и обеспечит лучшую многозадачность. Базовый iPhone 17 довольствуется 8 ГБ, но и этого более чем достаточно для комфортной работы.

Отказ от титана и необычные цветовые решения

iPhone 17 Pro: стоит ли обновляться в 2025 году. Фото © apple

Apple неожиданно отказалась от титановых корпусов в Pro-моделях, вернувшись к алюминию. Причина проста — алюминий лучше отводит тепло, что критически важно для новых мощных процессоров. Задняя панель теперь выполнена из алюминия, за исключением стеклянной вставки под камерами. Цветовая гамма тоже удивляет — для Pro-моделей выбрали серый, оранжевый и тёмно-синий оттенок, полностью отказавшись от традиционного чёрного. Базовый iPhone 17 предлагается в пастельных тонах: чёрный, белый, зелёный, голубой и фиолетовый. Особенно ярко смотрится оранжевый iPhone 17 Pro — такого цвета у флагманских iPhone ещё не было!