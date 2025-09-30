На Землю обрушилась мощнейшая за три месяца магнитная буря

На Земле зарегистрирована самая сильная магнитная буря за последние три месяца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Индекс геомагнитной активности Kp достиг отметки 7,33, что соответствует буре категории G3+ по пятибалльной шкале. Это событие считается мощным и способно вызвать заметные эффекты на планете. Последний раз геомагнитные возмущения такого уровня фиксировались 1 июня этого года. Тогда Земля получила прямой удар от крупного солнечного протуберанца, который вызвал заметные возмущения в магнитосфере планеты.

Магнитные бури G3+ могут влиять на работу спутниковых систем, коммуникаций и электросетей, а также усиливать полярные сияния в северных и южных широтах. Ученые продолжают наблюдение за солнечной активностью, чтобы своевременно предупреждать о возможных последствиях для техники и людей.

Пару дней назад Life.ru рассказывал, что на Солнце была зафиксирована самая мощная вспышка за последние несколько месяцев. Взрыв произошёл на восточном краю звезды около полудня по московскому времени после роста солнечной активности.