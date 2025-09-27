Интервидение
Учёный оценил идею NASA разнести рвущийся к Луне астероид ядерной ракетой

Учёный Эйсмонт: Ядерный удар по астероиду 2024 YR4 рассмотрят в крайнем случае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Группа учёных с участием специалистов НАСА изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 ядерным зарядом до его предполагаемого столкновения с Луной. По расчётам космического агентства, вероятность удара в 2032 году сейчас составляет около 4,3%. Насколько реален такой вариант, рассказал доктор физико-математических наук, сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с RG.ru.

По его словам, такие схемы едва ли пользуются серьёзным вниманием профильных площадок, включая комитет ООН по мирному использованию космоса. Ключевая уязвимость — момент старта ракеты с боеголовкой: ни одна система сейчас не может гарантировать, что ракета успешно улетит в космос. Посему будет неловко, если ядерная боеголовка пролетит вверх пару сотен метров, а затем по дуге плавно устремится к земле.

«Словом, убеждён, что ядерный подход к борьбе с астероидом 2024 YR4 мировым сообществом не будет принят. Возможно, он может быть серьёзно рассмотрен только в каком-то самом крайнем случае, когда Земле из космоса будет угрожать реальная катастрофа, которая поставит под угрозу существование человечества», — заключил учёный.

Астероид размером с автомобиль пролетел рядом с Землёй на расстоянии орбит спутников

Ранее Life.ru сообщал, что НАСА рассматривает возможность сбить угрожающий Луне астероид 2024 YR4 ядерной ракетой. Физики считают, что такое решение слишком рискованное и лучше использовать что-то более безопасное. К примеру, кинетический удар.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

