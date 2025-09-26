Life.ru узнал, почему грозящий Луне астероид не взорвут, как в фильме «Армагеддон»
Физик Эйсмонт: Идею сбить астероид ядерным зарядом не одобрили мировые учёные
NASA не предлагало с помощью ядерного заряда отклонить с нынешней траектории астероид YR4-2024, чтобы не допустить его столкновения с Луной. Это была неофициальная идея, не снискавшая одобрения мирового сообщества, объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.
Астероид YR4-2024, открытый в декабре прошлого года, первоначально считался более 160 метров в диаметре, но позднее его размер был оценён примерно в 60 метров. Сначала расчёты показывали 5%-ную вероятность столкновения с Землёй в 2032 году, что очень много для астероида, способного вызвать региональную катастрофу.
«Однако дальнейшие наблюдения показали, что он точно минует Землю, но появился риск его столкновения с Луной с вероятностью также около 5%. Это вызывает озабоченность в свете планируемой активности на Луне», — добавил наш собеседник.
Учёный пояснил, что для отклонения астероида предлагались разные методы. Идея использовать ядерный заряд, иногда приписываемая НАСА, не является официальной и не поддерживается международным сообществом из-за рисков аварии при запуске, которая может привести к падению ядерных обломков на Землю.
Более безопасная альтернатива — кинетический удар. В качестве «снаряда» рассматриваются существующие аппараты, например российский «Спектр-РГ» или, гипотетически, дорогостоящий «Джеймс Уэбб», но это маловероятно. Более реалистично — запустить специальную миссию.
Применение ядерного оружия считается неприемлемым из-за высоких рисков. Предпочтение отдаётся контролируемым методам вроде кинетического удара, которые могут устранить угрозу без создания новых опасностей, резюмировал Эйсмонт.
Напомним, команда мировых учёных, в которую входили и специалисты NASA, выступила с предложением сбить астероид 2024 YR4 с курса при помощи ядерной боеголовки. Для этого понадобилась бы бомба мощностью порядка мегатонны. Рассматриваются и другие варианты изменить траекторию небесного тела.
