Life.ru узнал, почему грозящий Луне астероид не взорвут, как в фильме «Армагеддон»

NASA не предлагало с помощью ядерного заряда отклонить с нынешней траектории астероид YR4-2024, чтобы не допустить его столкновения с Луной. Это была неофициальная идея, не снискавшая одобрения мирового сообщества, объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.

Астероид YR4-2024, открытый в декабре прошлого года, первоначально считался более 160 метров в диаметре, но позднее его размер был оценён примерно в 60 метров. Сначала расчёты показывали 5%-ную вероятность столкновения с Землёй в 2032 году, что очень много для астероида, способного вызвать региональную катастрофу. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса

«Однако дальнейшие наблюдения показали, что он точно минует Землю, но появился риск его столкновения с Луной с вероятностью также около 5%. Это вызывает озабоченность в свете планируемой активности на Луне», — добавил наш собеседник.

Учёный пояснил, что для отклонения астероида предлагались разные методы. Идея использовать ядерный заряд, иногда приписываемая НАСА, не является официальной и не поддерживается международным сообществом из-за рисков аварии при запуске, которая может привести к падению ядерных обломков на Землю.

Более безопасная альтернатива — кинетический удар. В качестве «снаряда» рассматриваются существующие аппараты, например российский «Спектр-РГ» или, гипотетически, дорогостоящий «Джеймс Уэбб», но это маловероятно. Более реалистично — запустить специальную миссию. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса

Применение ядерного оружия считается неприемлемым из-за высоких рисков. Предпочтение отдаётся контролируемым методам вроде кинетического удара, которые могут устранить угрозу без создания новых опасностей, резюмировал Эйсмонт.

Напомним, команда мировых учёных, в которую входили и специалисты NASA, выступила с предложением сбить астероид 2024 YR4 с курса при помощи ядерной боеголовки. Для этого понадобилась бы бомба мощностью порядка мегатонны. Рассматриваются и другие варианты изменить траекторию небесного тела.