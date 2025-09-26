Интервидение
NASA планирует ядерный удар по угрожающему Луне астероиду 2024 YR4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Команда международных учёных, включая специалистов NASA, предложила уничтожить астероид 2024 YR4 с помощью ядерного удара. Исследование появилось на сайте arXiv.

Учёные предложили два подхода для предотвращения столкновения 2024 YR4 с Луной или Землёй. Первый вариант — изменить орбиту астероида. Второй вариант — уничтожить космическое тело с использованием ядерного оружия. Для этого потребуется ядерная бомба мощностью около одной мегатонны.

Астероид 2024 YR4 обнаружили в декабре 2024 года. Наблюдения показывают, что его диаметр составляет около 60 метров. Форма напоминает плоский диск, похожий на хоккейную шайбу. Астероид вращается с периодом в 20 минут. Исходя из предположений, 2024 YR4 произошёл из главного пояса между Марсом и Юпитером и содержит много силикатов.

Существует вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Это событие может привести к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы. Такой сценарий создаст опасность для спутников и других аппаратов на околоземной орбите.

